Мишустин заявил о необходимости защиты россиян от киберпреступлений

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать делать все необходимое для защиты граждан от цифровых преступлений.

"Глава государства отметил, что принятые ранее меры дали результаты. Надо продолжать, конечно, делать все необходимое для защиты граждан в целом от цифровых преступлений", - сказал Мишустин.