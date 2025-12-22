https://ria.ru/20251222/mishustin-2063880410.html
Мишустин заявил о необходимости защиты россиян от киберпреступлений
Мишустин заявил о необходимости защиты россиян от киберпреступлений - РИА Новости, 22.12.2025
Мишустин заявил о необходимости защиты россиян от киберпреступлений
22.12.2025

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать делать все необходимое для защиты граждан от цифровых преступлений.
Мишустин: нужно делать все необходимое для защиты россиян от киберпреступлений