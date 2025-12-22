Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о необходимости защиты россиян от киберпреступлений
16:12 22.12.2025
Мишустин заявил о необходимости защиты россиян от киберпреступлений
Мишустин заявил о необходимости защиты россиян от киберпреступлений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать делать все необходимое для защиты граждан от цифровых преступлений. РИА Новости, 22.12.2025
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин заявил о необходимости защиты россиян от киберпреступлений

Мишустин: нужно делать все необходимое для защиты россиян от киберпреступлений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 22 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 22 декабря 2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать делать все необходимое для защиты граждан от цифровых преступлений.
В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин напомнил, что во время прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией, была затронута тема борьбы с телефонным мошенничеством.
"Глава государства отметил, что принятые ранее меры дали результаты. Надо продолжать, конечно, делать все необходимое для защиты граждан в целом от цифровых преступлений", - сказал Мишустин.
