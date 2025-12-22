Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте ВВП за последние три года
16:08 22.12.2025 (обновлено: 17:06 22.12.2025)
Мишустин рассказал о росте ВВП за последние три года
Мишустин рассказал о росте ВВП за последние три года
Прирост ВВП России за последние три года составит около десяти процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.12.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Хорошие новости
Мишустин рассказал о росте ВВП за последние три года

Мишустин: прирост ВВП России за три года составит почти 10%

Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами, 22 декабря 2025 года
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами, 22 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами, 22 декабря 2025 года
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Прирост ВВП России за последние три года составит около десяти процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"За три последних года мы ожидаем прирост валового внутреннего продукта почти на десять процентов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Лучше бы оставалась страной-бензоколонкой: Россия снова расстроила Запад
25 ноября, 08:00
Мишустин отметил, что государственный долг России — один из самых низких среди развитых стран. Он подчеркнул, что правительству удалось сбалансировать бюджет, что позволяет продолжить реализацию национальных проектов, работу по достижению целей технологического развития, обеспечивать потребности Вооруженных сил и выполнять социальные обязательства.
Кроме того, власти продолжат индексацию пенсий работающих граждан, возобновившуюся с 2025 года. Будут формироваться условия для рождения большего числа детей.
"Правительство будет <...> расширять систему социальных гарантий для семей на всех этапах — от беременности мамы по мере взросления малыша. Чтобы, как сказал глава государства, родители не чувствовали снижения уровня достатка с появлением ребенка", — добавил премьер.

Мишустин также поручил вице-премьерам держать на особом контроле все основные вопросы, прозвучавшие на "Итогах года".
Западные СМИ отметили важность заявлений Путина на "Итогах года"
