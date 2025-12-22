https://ria.ru/20251222/mishustin-2063879224.html
Мишустин рассказал о росте ВВП за последние три года
Мишустин рассказал о росте ВВП за последние три года - РИА Новости, 22.12.2025
Мишустин рассказал о росте ВВП за последние три года
Прирост ВВП России за последние три года составит около десяти процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Прирост ВВП России за последние три года составит около десяти процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"За три последних года мы ожидаем прирост валового внутреннего продукта почти на десять процентов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что государственный долг России — один из самых низких среди развитых стран. Он подчеркнул, что правительству удалось сбалансировать бюджет, что позволяет продолжить реализацию национальных проектов, работу по достижению целей технологического развития, обеспечивать потребности Вооруженных сил и выполнять социальные обязательства.
Кроме того, власти продолжат индексацию пенсий работающих граждан, возобновившуюся с 2025 года. Будут формироваться условия для рождения большего числа детей.
"Правительство будет <...> расширять систему социальных гарантий для семей на всех этапах — от беременности мамы по мере взросления малыша. Чтобы, как сказал глава государства, родители не чувствовали снижения уровня достатка с появлением ребенка", — добавил премьер.
Мишустин также поручил вице-премьерам держать на особом контроле все основные вопросы, прозвучавшие на "Итогах года".