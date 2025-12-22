Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил работников энергетики с профессиональным праздником - РИА Новости, 22.12.2025
09:51 22.12.2025
Мишустин поздравил работников энергетики с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников энергетики с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметил, что... РИА Новости, 22.12.2025
2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил работников энергетики с профессиональным праздником

Мишустин поздравил работников ТЭК с профессиональным праздником

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметил, что электроэнергетика – стратегически важная отрасль, от которой зависит устойчивое развитие экономики России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин поздравил работников энергоотрасли с профессиональным праздником
09:33
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Электроэнергетика – стратегически важная отрасль, от которой зависит устойчивое развитие отечественной экономики, социальной сферы, комфорт миллионов граждан", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что трансформация ТЭК является одним из приоритетных направлений деятельности кабмина. Так, создается новая и модернизируется существующая инфраструктура, строятся генерирующие мощности, расширяется сеть современных подстанций и линий электропередачи, активно внедряются цифровые технологии управления и учета. Кроме того, реализуются масштабные проекты в сфере атомной и гидроэнергетики, а также растет доля экологически чистой генерации.
"Каждый из вас может по праву гордиться своим вкладом в укрепление энергетической безопасности и промышленного потенциала нашей страны. Вы выполняете сложную и очень важную работу, обеспечиваете стабильное электроснабжение городов и регионов, повышаете качество жизни россиян", - подчеркнул он.
Премьер-министр поблагодарил ветеранов и специалистов отрасли за высокий профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд, ответственное отношение к делу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо страны.
Ветряная электростанция в Китае - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику
28 апреля, 14:01
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
