Мишустин поздравил работников энергетики с профессиональным праздником

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметил, что электроэнергетика – стратегически важная отрасль, от которой зависит устойчивое развитие экономики России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Электроэнергетика – стратегически важная отрасль, от которой зависит устойчивое развитие отечественной экономики, социальной сферы, комфорт миллионов граждан", - говорится в поздравлении.

Мишустин отметил, что трансформация ТЭК является одним из приоритетных направлений деятельности кабмина. Так, создается новая и модернизируется существующая инфраструктура, строятся генерирующие мощности, расширяется сеть современных подстанций и линий электропередачи, активно внедряются цифровые технологии управления и учета. Кроме того, реализуются масштабные проекты в сфере атомной и гидроэнергетики, а также растет доля экологически чистой генерации.

"Каждый из вас может по праву гордиться своим вкладом в укрепление энергетической безопасности и промышленного потенциала нашей страны. Вы выполняете сложную и очень важную работу, обеспечиваете стабильное электроснабжение городов и регионов, повышаете качество жизни россиян", - подчеркнул он.