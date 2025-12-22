Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Погибший в результате инцидента на юге Москвы начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров был внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив информацию, размещённую на ресурсе.

На сайте украинского ресурса Сарварова называют "российским военным преступником". Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой "ликвидации".