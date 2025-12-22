Рейтинг@Mail.ru
Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"
10:25 22.12.2025 (обновлено: 10:28 22.12.2025)
Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"
Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"
Погибший в результате инцидента на юге Москвы начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров был... РИА Новости, 22.12.2025
Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"

РИА Новости: убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Погибший в результате инцидента на юге Москвы начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров был внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив информацию, размещённую на ресурсе.
На сайте украинского ресурса Сарварова называют "российским военным преступником". Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой "ликвидации".
Сотрудники следственного комитета работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве
10:06
В понедельник РИА Новости сообщили в СК РФ, что один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, поврежден автомобиль. Позднее стало известно, что в результате произошедшего погиб военнослужащий. Одной из версий убийства, рассматриваемых следствием, является заказ украинских спецслужб. Погибшим оказался генерал Сарваров, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля.
Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
В базу сайта "Миротворец" внесли данные еще 12 детей из России
Вчера, 13:44
 
