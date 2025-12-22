Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил повысить зарплаты экстренным службам в праздники - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 22.12.2025 (обновлено: 04:10 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/mironov-2063726508.html
Миронов предложил повысить зарплаты экстренным службам в праздники
Миронов предложил повысить зарплаты экстренным службам в праздники - РИА Новости, 22.12.2025
Миронов предложил повысить зарплаты экстренным службам в праздники
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить сотрудникам экстренных служб повышающие коэффициенты к зарплате за РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T04:09:00+03:00
2025-12-22T04:10:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062432100_0:2:3633:2046_1920x0_80_0_0_8873aa3b8abac7f76de27b3d14fc8a09.jpg
https://ria.ru/20251204/gosduma-2059656066.html
https://ria.ru/20251221/oplata-2063585642.html
https://ria.ru/20250516/nadbavki-2017445337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062432100_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_5da324bcbbefd498b86f8aa106d0fc75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Сергей Миронов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Миронов предложил повысить зарплаты экстренным службам в праздники

РИА Новости: Миронов призвал поощрять сотрудников экстренных служб в праздники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить сотрудникам экстренных служб повышающие коэффициенты к зарплате за работу в новогодние и рождественские праздники.
Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Госдуму внесут проект о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам
4 декабря, 00:10
"Предлагается рассмотреть целесообразность введения порядка дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период новогодних праздников", - сказано в обращении.
Инициативой предусматривается установление повышающих коэффициентов (надбавок) к оплате труда за фактически отработанное время в период с 31 декабря по 10 января включительно для медицинских работников, задействованных в оказании скорой, неотложной и экстренной помощи, а также персонала приёмных отделений, травмпунктов и стационаров круглосуточного профиля, сотрудников федеральной противопожарной службы и иных подразделений МЧС России, несущих службу в усиленном режиме, сотрудников органов внутренних дел, задействованных в обеспечении правопорядка и оперативном реагировании.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что во время новогодних и рождественских каникул из-за роста числа пожаров каждый год резко возрастает нагрузка на пожарную охрану и спасателей МЧС.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
HR-специалист объяснил особенности оплаты работы в Новый год
Вчера, 02:12
"С увеличением количества обращений граждан сталкиваются больницы и скорая помощь. В эти дни растёт число травм, переломов, а также ожогов из-за неумелого пользования пиротехникой", – добавил парламентарий.
По его словам, каждый год о сезонных рисках хищений и мошенничества предупреждают территориальные подразделения МВД России, и неслучайно для обеспечения правопорядка во время каникул полиция привлекает десятки тысяч сотрудников.
"Предлагаю премировать всех работников экстренных служб. Это позволит компенсировать повышенную нагрузку и интенсивность работы в новогодние и рождественские каникулы", – заключил Миронов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Госдуму внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные
16 мая, 17:29
 
ОбществоРоссияСергей МироновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала