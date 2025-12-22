https://ria.ru/20251222/mironov-2063726508.html
Миронов предложил повысить зарплаты экстренным службам в праздники
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить сотрудникам экстренных служб повышающие коэффициенты к зарплате за РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить сотрудникам экстренных служб повышающие коэффициенты к зарплате за работу в новогодние и рождественские праздники.
Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть целесообразность введения порядка дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период новогодних праздников", - сказано в обращении.
Инициативой предусматривается установление повышающих коэффициентов (надбавок) к оплате труда за фактически отработанное время в период с 31 декабря по 10 января включительно для медицинских работников, задействованных в оказании скорой, неотложной и экстренной помощи, а также персонала приёмных отделений, травмпунктов и стационаров круглосуточного профиля, сотрудников федеральной противопожарной службы и иных подразделений МЧС России
, несущих службу в усиленном режиме, сотрудников органов внутренних дел, задействованных в обеспечении правопорядка и оперативном реагировании.
В беседе с РИА Новости Миронов
отметил, что во время новогодних и рождественских каникул из-за роста числа пожаров каждый год резко возрастает нагрузка на пожарную охрану и спасателей МЧС.
"С увеличением количества обращений граждан сталкиваются больницы и скорая помощь. В эти дни растёт число травм, переломов, а также ожогов из-за неумелого пользования пиротехникой", – добавил парламентарий.
По его словам, каждый год о сезонных рисках хищений и мошенничества предупреждают территориальные подразделения МВД России, и неслучайно для обеспечения правопорядка во время каникул полиция привлекает десятки тысяч сотрудников.
"Предлагаю премировать всех работников экстренных служб. Это позволит компенсировать повышенную нагрузку и интенсивность работы в новогодние и рождественские каникулы", – заключил Миронов.