Миронов предложил повысить зарплаты экстренным службам в праздники

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить сотрудникам экстренных служб повышающие коэффициенты к зарплате за работу в новогодние и рождественские праздники.

Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагается рассмотреть целесообразность введения порядка дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период новогодних праздников", - сказано в обращении.

Инициативой предусматривается установление повышающих коэффициентов (надбавок) к оплате труда за фактически отработанное время в период с 31 декабря по 10 января включительно для медицинских работников, задействованных в оказании скорой, неотложной и экстренной помощи, а также персонала приёмных отделений, травмпунктов и стационаров круглосуточного профиля, сотрудников федеральной противопожарной службы и иных подразделений МЧС России , несущих службу в усиленном режиме, сотрудников органов внутренних дел, задействованных в обеспечении правопорядка и оперативном реагировании.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что во время новогодних и рождественских каникул из-за роста числа пожаров каждый год резко возрастает нагрузка на пожарную охрану и спасателей МЧС.

"С увеличением количества обращений граждан сталкиваются больницы и скорая помощь. В эти дни растёт число травм, переломов, а также ожогов из-за неумелого пользования пиротехникой", – добавил парламентарий.

По его словам, каждый год о сезонных рисках хищений и мошенничества предупреждают территориальные подразделения МВД России, и неслучайно для обеспечения правопорядка во время каникул полиция привлекает десятки тысяч сотрудников.