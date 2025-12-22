Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ нейтрализуются с помощью "Веревки", рассказали в Минобороны
05:25 22.12.2025 (обновлено: 11:05 22.12.2025)
Дроны ВСУ нейтрализуются с помощью "Веревки", рассказали в Минобороны
Минобороны России опубликовало кадры нейтрализации квадрокоптера ВСУ с помощью специального устройства "Верёвка". РИА Новости, 22.12.2025
Дроны ВСУ нейтрализуются с помощью "Веревки", рассказали в Минобороны

© Минобороны РоссииНейтрализация квадрокоптера ВСУ с помощью специального устройства "Верёвка"
Нейтрализация квадрокоптера ВСУ с помощью специального устройства "Верёвка"
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры нейтрализации квадрокоптера ВСУ с помощью специального устройства "Верёвка".
На видео Минобороны РФ показано, как российский дрон спускает специальное устройство сброса "Верёвка" над синим дроном ВСУ, после чего последний цепляется за "Верёвку" своими лопастями, запутывается и терпит крушение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
