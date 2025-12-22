В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу

"Полиция Сент-Пола сообщает, что федеральный служащий открыл огонь после того, как его сбила машина. Служащий, в которого врезалась машина, получил травмы, не представляющие угрозы для жизни", - говорится в материале.

Позже мужчина врезался в транспорт ICE уже рядом со своим домом, выбежав из авто и попытавшись скрыться в здании, однако был задержан и заключен под стражу полицией.