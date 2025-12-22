https://ria.ru/20251222/minnesota-2063721294.html
В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу
В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу - РИА Новости, 22.12.2025
В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу
Служащий иммиграционной службы США (ICE) открыл огонь по нелегалу, сбившему силовиков на машине в городе Сент-Пол штата Миннесота, сообщает телеканал Fox 9. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T02:15:00+03:00
2025-12-22T02:15:00+03:00
2025-12-22T02:15:00+03:00
в мире
сша
сент-пол
миннесота
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
https://ria.ru/20251209/levitt-2060703221.html
https://ria.ru/20251011/ssha-2047721888.html
сша
сент-пол
миннесота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сент-пол, миннесота, дональд трамп
В мире, США, Сент-Пол, Миннесота, Дональд Трамп
В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу
В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу, сбившему силовиков
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Служащий иммиграционной службы США (ICE) открыл огонь по нелегалу, сбившему силовиков на машине в городе Сент-Пол штата Миннесота, сообщает телеканал Fox 9
.
"Полиция Сент-Пола сообщает, что федеральный служащий открыл огонь после того, как его сбила машина. Служащий, в которого врезалась машина, получил травмы, не представляющие угрозы для жизни", - говорится в материале.
По данным телеканала, служащие ICE остановили нелегально находящегося в США
гражданина Кубы
, однако тот попытался скрыться на автомобиле, сбив в процессе одного из силовиков. Служащие последовали за авто мужчины и приказали ему выйти из машины, когда тот врезался в автомобили на парковке в другой части города. Мужчина в ответ сдал назад, сбив еще одного силовика, который впоследствии открыл по нему огонь, однако преследуемый вновь скрылся.
Позже мужчина врезался в транспорт ICE уже рядом со своим домом, выбежав из авто и попытавшись скрыться в здании, однако был задержан и заключен под стражу полицией.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп
в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.