В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу - РИА Новости, 22.12.2025
02:15 22.12.2025
В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу
В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу
Служащий иммиграционной службы США (ICE) открыл огонь по нелегалу, сбившему силовиков на машине в городе Сент-Пол штата Миннесота, сообщает телеканал Fox 9.
в мире
сша
сент-пол
миннесота
дональд трамп
сша
сент-пол
миннесота
в мире, сша, сент-пол, миннесота, дональд трамп
В мире, США, Сент-Пол, Миннесота, Дональд Трамп
В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу

В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу, сбившему силовиков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Служащий иммиграционной службы США (ICE) открыл огонь по нелегалу, сбившему силовиков на машине в городе Сент-Пол штата Миннесота, сообщает телеканал Fox 9.
"Полиция Сент-Пола сообщает, что федеральный служащий открыл огонь после того, как его сбила машина. Служащий, в которого врезалась машина, получил травмы, не представляющие угрозы для жизни", - говорится в материале.
По данным телеканала, служащие ICE остановили нелегально находящегося в США гражданина Кубы, однако тот попытался скрыться на автомобиле, сбив в процессе одного из силовиков. Служащие последовали за авто мужчины и приказали ему выйти из машины, когда тот врезался в автомобили на парковке в другой части города. Мужчина в ответ сдал назад, сбив еще одного силовика, который впоследствии открыл по нему огонь, однако преследуемый вновь скрылся.
Позже мужчина врезался в транспорт ICE уже рядом со своим домом, выбежав из авто и попытавшись скрыться в здании, однако был задержан и заключен под стражу полицией.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
