Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России
Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России - РИА Новости, 22.12.2025
Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России
Съезд Союза кинематографистов России, прошедший в понедельник во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), избрал... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T22:37:00+03:00
2025-12-22T22:37:00+03:00
2025-12-22T22:37:00+03:00
культура
россия
никита михалков
союз кинематографистов рф
россия
россия, никита михалков, союз кинематографистов рф
