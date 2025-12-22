Рейтинг@Mail.ru
Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России - РИА Новости, 22.12.2025
Культура
 
22:37 22.12.2025
Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Съезд Союза кинематографистов России, прошедший в понедельник во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), избрал Никиту Михалкова председателем на новый срок, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
"Съезд избрал на новый срок председателя Союза кинематографистов России кинорежиссера, народного артиста России Никиту Михалкова", - говорится на сайте.
