МИД провел предновогоднюю встречу для журналистов
22.12.2025
МИД провел предновогоднюю встречу для журналистов
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский МИД провел предновогоднюю встречу для журналистов и подарил всем пришедшим на нее доски с городецкой росписью, передает корреспондент РИА Новости.
На одной стороне доски изображено высотное здание министерства, а на другой написаны частушки.
© Фото : МИД РоссииДоски с городецкой росписью, подаренные МИД России
Доски с городецкой росписью, подаренные МИД России
Доски с городецкой росписью, подаренные МИД России
На доске также написан хештег #СвойВДоскуМИД.
Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Существует с середины XIX века в районе города Городца Нижегородской области. Яркая, лаконичная городецкая роспись украшала прялки, мебель, ставни, двери. В 1936 основана артель, изготовляющая сувениры.
Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В кабинете Путина установили новогоднюю елку
9 декабря, 22:52
 
