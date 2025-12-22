МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский МИД провел предновогоднюю встречу для журналистов и подарил всем пришедшим на нее доски с городецкой росписью, передает корреспондент РИА Новости.
На одной стороне доски изображено высотное здание министерства, а на другой написаны частушки.
© Фото : МИД РоссииДоски с городецкой росписью, подаренные МИД России
Доски с городецкой росписью, подаренные МИД России
© Фото : МИД России
1 из 2
© Фото : МИД РоссииДоски с городецкой росписью, подаренные МИД России
Доски с городецкой росписью, подаренные МИД России
© Фото : МИД России
2 из 2
Доски с городецкой росписью, подаренные МИД России
© Фото : МИД России
1 из 2
Доски с городецкой росписью, подаренные МИД России
© Фото : МИД России
2 из 2
На доске также написан хештег #СвойВДоскуМИД.
Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Существует с середины XIX века в районе города Городца Нижегородской области. Яркая, лаконичная городецкая роспись украшала прялки, мебель, ставни, двери. В 1936 основана артель, изготовляющая сувениры.
В кабинете Путина установили новогоднюю елку
9 декабря, 22:52