Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о дальнейшем взаимодействии
18:40 22.12.2025 (обновлено: 18:48 22.12.2025)
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о дальнейшем взаимодействии
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о дальнейшем взаимодействии
2025-12-22T18:40:00+03:00
2025-12-22T18:48:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
оон
в мире, венесуэла, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, оон
В мире, Венесуэла, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, ООН
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о дальнейшем взаимодействии

МИД РФ: Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о дальнейшем взаимодействии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор в связи с эскалацией в Карибском регионе, условились о дальнейшем тесном взаимодействии для обеспечения уважения суверенитета государств, сообщили в МИД РФ.
"Министры условились о дальнейшем тесном взаимодействии по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках, прежде всего в ООН, в интересах обеспечения уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", - говорится в сообщении российского дипведомства.
В миреВенесуэлаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
