Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о дальнейшем взаимодействии
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о дальнейшем взаимодействии - РИА Новости, 22.12.2025
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о дальнейшем взаимодействии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор в связи с эскалацией в Карибском регионе, условились о... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:40:00+03:00
2025-12-22T18:40:00+03:00
2025-12-22T18:48:00+03:00
2025
Новости
ru-RU
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились о дальнейшем взаимодействии
