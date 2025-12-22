Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия солидарна с Венесуэлой на фоне эскалации в Карибском море - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 22.12.2025 (обновлено: 18:48 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/mid-2063933346.html
МИД: Россия солидарна с Венесуэлой на фоне эскалации в Карибском море
МИД: Россия солидарна с Венесуэлой на фоне эскалации в Карибском море - РИА Новости, 22.12.2025
МИД: Россия солидарна с Венесуэлой на фоне эскалации в Карибском море
Россия солидарна с руководством и народом Венесуэлы на фоне эскалации в Карибском море, заявили в российском дипведомстве по результатам телефонного разговора... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:36:00+03:00
2025-12-22T18:48:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
карибское море
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992642437_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_c3cd9f39097c06f6bbfb4cf5e5dfb707.jpg
https://ria.ru/20251222/turtsija-2063752807.html
россия
венесуэла
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992642437_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_bdc0f2566a5f42e7d7733aa2cb468801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, карибское море, сергей лавров
В мире, Россия, Венесуэла, Карибское море, Сергей Лавров

МИД: Россия солидарна с Венесуэлой на фоне эскалации в Карибском море

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия солидарна с руководством и народом Венесуэлы на фоне эскалации в Карибском море, заявили в российском дипведомстве по результатам телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля.
"С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте", - говорится в сообщении МИД.
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Эксперт рассказал, к чему приведет возможное столкновение США и Венесуэлы
Вчера, 09:50
 
В миреРоссияВенесуэлаКарибское мореСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала