МИД: Россия солидарна с Венесуэлой на фоне эскалации в Карибском море
Россия солидарна с руководством и народом Венесуэлы на фоне эскалации в Карибском море, заявили в российском дипведомстве по результатам телефонного разговора... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:36:00+03:00
2025-12-22T18:36:00+03:00
2025-12-22T18:48:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
карибское море
сергей лавров
россия
венесуэла
карибское море
в мире, россия, венесуэла, карибское море, сергей лавров
В мире, Россия, Венесуэла, Карибское море, Сергей Лавров