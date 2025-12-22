МИД Китая осудил захват США танкера с венесуэльской нефтью

ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Произвольный арест США судов других стран серьезно нарушает международное право, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя ситуацию с захватом танкера с венесуэльской нефтью США.

"Произвольный арест США судов других стран серьезно нарушает международное право. Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН ", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с захватом танкера с венесуэльской нефтью США.

Линь Цзянь подчеркнул, что Венесуэла имеет право самостоятельно развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.

"Уверены, что международное сообщество понимает и поддерживает позицию Венесуэлы в защите ее законных прав и интересов", - добавил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. После этого военные страны захватили уже три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть.

Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.