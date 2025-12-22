Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая осудил захват США танкера с венесуэльской нефтью - РИА Новости, 22.12.2025
11:21 22.12.2025 (обновлено: 11:47 22.12.2025)
МИД Китая осудил захват США танкера с венесуэльской нефтью
МИД Китая осудил захват США танкера с венесуэльской нефтью
Произвольный арест США судов других стран серьезно нарушает международное право, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь,... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
сша
венесуэла
китай
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
оон
в мире, сша, венесуэла, китай, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, оон, nbc
В мире, США, Венесуэла, Китай, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, ООН, NBC
МИД Китая осудил захват США танкера с венесуэльской нефтью

МИД КНР: арест США судов других стран нарушает международное право

Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Attorney General Pamela Bondi
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео
ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Произвольный арест США судов других стран серьезно нарушает международное право, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя ситуацию с захватом танкера с венесуэльской нефтью США.
"Произвольный арест США судов других стран серьезно нарушает международное право. Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с захватом танкера с венесуэльской нефтью США.
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Эксперт рассказал, к чему приведет возможное столкновение США и Венесуэлы
09:50
Линь Цзянь подчеркнул, что Венесуэла имеет право самостоятельно развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.
"Уверены, что международное сообщество понимает и поддерживает позицию Венесуэлы в защите ее законных прав и интересов", - добавил он.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. После этого военные страны захватили уже три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу
20 декабря, 06:37
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
В Венесуэле ранее заявили, что захват нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, американскими военными не останется безнаказанным, власти Венесуэлы будут обращаться с этим в многосторонние организации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп не исключил войны с Венесуэлой
19 декабря, 13:17
 
В миреСШАВенесуэлаКитайДональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваООНNBC
 
 
