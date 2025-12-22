В МГЮА проводят противоэпидемические мероприятия

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА) проводит противоэпидемические мероприятия в связи с подозрением на заболевание у одного из студентов, его диагноз пока не подтвержден, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"В соответствии с предписанием территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в связи с подозрением на наличие заболевания у одного из студентов, проживающих в общежитии, на настоящий момент диагноз которого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в общежитии университета реализуется полный комплекс предусмотренных мер, включая проведение дезинфекции помещений, вещей и постельных принадлежностей, а также медицинское обследование проживающих и работников общежития.