В МГЮА проводят противоэпидемические мероприятия - 22.12.2025
17:31 22.12.2025
В МГЮА проводят противоэпидемические мероприятия
В МГЮА проводят противоэпидемические мероприятия - РИА Новости, 22.12.2025
В МГЮА проводят противоэпидемические мероприятия
Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА) проводит противоэпидемические мероприятия в связи с подозрением на заболевание у одного РИА Новости, 22.12.2025
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В МГЮА проводят противоэпидемические мероприятия

В МГЮА проводят противоэпидемические мероприятия из-за заболевшего студента

© Фото : InfoБлок Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)/Елена Никифорова
Здание МГЮА
© Фото : InfoБлок Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)/Елена Никифорова
Здание МГЮА. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА) проводит противоэпидемические мероприятия в связи с подозрением на заболевание у одного из студентов, его диагноз пока не подтвержден, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В соответствии с предписанием территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в связи с подозрением на наличие заболевания у одного из студентов, проживающих в общежитии, на настоящий момент диагноз которого не подтвержден", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в общежитии университета реализуется полный комплекс предусмотренных мер, включая проведение дезинфекции помещений, вещей и постельных принадлежностей, а также медицинское обследование проживающих и работников общежития.
"Указанные мероприятия не являются экстраординарными и проводятся строго в соответствии с установленными требованиями, применяемыми во всех аналогичных случаях", - заключили в вузе.
Студенты во время лекции
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
