В МГЮА проводят противоэпидемические мероприятия
Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА) проводит противоэпидемические мероприятия в связи с подозрением на заболевание у одного РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА) проводит противоэпидемические мероприятия в связи с подозрением на заболевание у одного из студентов, его диагноз пока не подтвержден, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В соответствии с предписанием территориального отдела управления Роспотребнадзора
по городу Москве
в Южном административном округе в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в связи с подозрением на наличие заболевания у одного из студентов, проживающих в общежитии, на настоящий момент диагноз которого не подтвержден", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в общежитии университета реализуется полный комплекс предусмотренных мер, включая проведение дезинфекции помещений, вещей и постельных принадлежностей, а также медицинское обследование проживающих и работников общежития.
"Указанные мероприятия не являются экстраординарными и проводятся строго в соответствии с установленными требованиями, применяемыми во всех аналогичных случаях", - заключили в вузе.