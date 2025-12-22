Метеорный поток из Малой Медведицы достигнет пика 22 декабря

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Метеорный поток Урсиды, получивший своё название от созвездия Малая Медведица, достигнет пика в понедельник, близкая к новолунию Луна не помешает его наблюдению.

Отмечается, что пик потока придётся на самую длинную ночь года. По оценкам астрономов, можно будет увидеть до 10 метеоров в час, хотя Урсиды иногда выдают всплески до 100-120 метеоров в час.