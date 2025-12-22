Рейтинг@Mail.ru
Метеорный поток из Малой Медведицы достигнет пика 22 декабря - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
00:13 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/meteority-2063716181.html
Метеорный поток из Малой Медведицы достигнет пика 22 декабря
Метеорный поток из Малой Медведицы достигнет пика 22 декабря - РИА Новости, 22.12.2025
Метеорный поток из Малой Медведицы достигнет пика 22 декабря
Метеорный поток Урсиды, получивший своё название от созвездия Малая Медведица, достигнет пика в понедельник, близкая к новолунию Луна не помешает его... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T00:13:00+03:00
2025-12-22T00:13:00+03:00
наука
луна
земля
московский планетарий
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153059/13/1530591366_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd8f91c48ac73ba117ea9019dcf3b794.jpg
https://ria.ru/20251111/polet-2054085120.html
https://ria.ru/20250522/meteor-2018542233.html
луна
земля
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153059/13/1530591366_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_3ef340bb4fde2ab9f01b174befbc2849.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, земля, московский планетарий, космос
Наука, Луна, Земля, Московский планетарий, Космос
Метеорный поток из Малой Медведицы достигнет пика 22 декабря

Метеорный поток Урсиды достигнет пика 22 декабря

© NASAМетеор
Метеор - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© NASA
Метеор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Метеорный поток Урсиды, получивший своё название от созвездия Малая Медведица, достигнет пика в понедельник, близкая к новолунию Луна не помешает его наблюдению.
Как ранее сообщил Московский планетарий, метеорный поток Урсиды действует ежегодно с 17 по 26 декабря и по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами (поток, пик которого наступил в ночь на 14 декабря), "но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее". Скорость метеоров Урсид около 32 км/с. Пик действия метеорного потока Урсиды произойдет 22 декабря в 19.00 мск", - говорится в сообщении.
Первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида 27 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Найден каменный метеорит, пролетевший над Москвой
11 ноября, 07:48
Отмечается, что пик потока придётся на самую длинную ночь года. По оценкам астрономов, можно будет увидеть до 10 метеоров в час, хотя Урсиды иногда выдают всплески до 100-120 метеоров в час.
Поток будет виден всю ночь, но только в Северном полушарии. Его радиант, то есть такая точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю с Земли, вылетают метеоры, находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица.
Метеоры возникают, когда частички пылевого шлейфа, оставленного периодической кометой 8P/Туттля (8P/Tuttle), влетают в атмосферу Земли. В 2025 году, как отметили в планетарии, поток при безоблачном небе и в местах, где нет засветки, будет виден хорошо, так как Луна находится в состоянии, близком к новолунию (будет полной всего лишь на 6%).
Редкий метеор, пролетевший через весь небосвод - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Над Крымом зафиксировали редкий метеор
22 мая, 20:33
 
НаукаЛунаЗемляМосковский планетарийКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала