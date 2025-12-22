Метеорный поток из Малой Медведицы достигнет пика 22 декабря

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Метеорный поток Урсиды, получивший своё название от созвездия Малая Медведица, достигнет пика в понедельник, близкая к новолунию Луна не помешает его наблюдению.
Как ранее сообщил Московский планетарий, метеорный поток Урсиды действует ежегодно с 17 по 26 декабря и по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами (поток, пик которого наступил в ночь на 14 декабря), "но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее". Скорость метеоров Урсид около 32 км/с. Пик действия метеорного потока Урсиды произойдет 22 декабря в 19.00 мск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пик потока придётся на самую длинную ночь года. По оценкам астрономов, можно будет увидеть до 10 метеоров в час, хотя Урсиды иногда выдают всплески до 100-120 метеоров в час.
Поток будет виден всю ночь, но только в Северном полушарии. Его радиант, то есть такая точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю с Земли, вылетают метеоры, находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица.
Метеоры возникают, когда частички пылевого шлейфа, оставленного периодической кометой 8P/Туттля (8P/Tuttle), влетают в атмосферу Земли. В 2025 году, как отметили в планетарии, поток при безоблачном небе и в местах, где нет засветки, будет виден хорошо, так как Луна находится в состоянии, близком к новолунию (будет полной всего лишь на 6%).
