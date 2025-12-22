Рейтинг@Mail.ru
Григоренко рассказал о содержании нового пакета мер по борьбе с мошенниками
15:27 22.12.2025
Григоренко рассказал о содержании нового пакета мер по борьбе с мошенниками
Второй пакет мер против кибермошенников включает порядка 20 инициатив, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт РИА Новости, 22.12.2025
общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников включает порядка 20 инициатив, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Среди ключевых нововведений – закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учётной записи гражданина. Второй пакет также предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребёнка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы", - сказали в аппарате.
"Продолжается борьба с так называемыми дропперами (людьми, предоставляющими мошенникам доступ к своим банковским счетам): предлагается ограничить количество банковских карт – не более 20 на человека. Это поможет затруднить создание сетей для обналичивания денег, полученных мошенническим путём", - отметили там же.
Сразу кладите трубку. Путин дал совет, как не попасться на уловки мошенников - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин дал совет россиянам, как вести себя с мошенниками
19 декабря, 13:27
 
ОбществоРоссияДмитрий Григоренко
 
 
