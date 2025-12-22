Григоренко рассказал о содержании нового пакета мер по борьбе с мошенниками

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников включает порядка 20 инициатив, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Среди ключевых нововведений – закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учётной записи гражданина. Второй пакет также предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребёнка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы", - сказали в аппарате.