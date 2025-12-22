https://ria.ru/20251222/mery-2063865276.html
Григоренко рассказал о содержании нового пакета мер по борьбе с мошенниками
Григоренко рассказал о содержании нового пакета мер по борьбе с мошенниками - РИА Новости, 22.12.2025
Григоренко рассказал о содержании нового пакета мер по борьбе с мошенниками
Второй пакет мер против кибермошенников включает порядка 20 инициатив, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:27:00+03:00
2025-12-22T15:27:00+03:00
2025-12-22T15:27:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063221268.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
Григоренко рассказал о содержании нового пакета мер по борьбе с мошенниками
Григоренко: второй пакет мер против мошенников включает детские сим-карты
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников включает порядка 20 инициатив, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Среди ключевых нововведений – закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учётной записи гражданина. Второй пакет также предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребёнка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы", - сказали в аппарате.
"Продолжается борьба с так называемыми дропперами (людьми, предоставляющими мошенникам доступ к своим банковским счетам): предлагается ограничить количество банковских карт – не более 20 на человека. Это поможет затруднить создание сетей для обналичивания денег, полученных мошенническим путём", - отметили там же.