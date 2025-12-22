Рейтинг@Mail.ru
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите россиян от мошенников - РИА Новости, 22.12.2025
15:18 22.12.2025
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите россиян от мошенников
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите россиян от мошенников - РИА Новости, 22.12.2025
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите россиян от мошенников
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите от кибермошенников, в ближайшее время его внесут в Госдуму, сообщили... РИА Новости, 22.12.2025
общество
https://ria.ru/20251221/moshenniki-2063606515.html
россия, дмитрий григоренко, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите россиян от мошенников

Правкомиссия одобрила второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите от кибермошенников, в ближайшее время его внесут в Госдуму, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите граждан от мошенников. В ближайшие дни документ будет внесен в Госдуму. Он включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей", - сказали в аппарате.
Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий. Тогда же Григоренко рассказал, что правительство РФ подготовило второй пакет мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, в него вошли около 20 мер.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.
