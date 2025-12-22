Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите россиян от мошенников

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй "пакет" мер по защите от кибермошенников, в ближайшее время его внесут в Госдуму, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.