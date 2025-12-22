https://ria.ru/20251222/merts-2063837792.html
Правительство ФРГ не знает, планирует ли Мерц разговор с Путиным
Правительство ФРГ не знает, планирует ли Мерц разговор с Путиным - РИА Новости, 22.12.2025
Правительство ФРГ не знает, планирует ли Мерц разговор с Путиным
Представитель немецкого кабмина Штеффен Майер не располагает информацией о том, планирует ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц телефонный разговор с российским... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:05:00+03:00
2025-12-22T14:05:00+03:00
2025-12-22T14:31:00+03:00
в мире
германия
россия
фридрих мерц
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093598_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_89f10827f312186d12d5be0a427f8ca1.jpg
https://ria.ru/20251219/proval-2063162339.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cfb93553c293298da97343db039ff20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, фридрих мерц, владимир путин
В мире, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Путин
Правительство ФРГ не знает, планирует ли Мерц разговор с Путиным
Майер не знает, планирует ли Мерц телефонный разговор с Путиным