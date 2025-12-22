Рейтинг@Mail.ru
Правительство ФРГ не знает, планирует ли Мерц разговор с Путиным
14:05 22.12.2025 (обновлено: 14:31 22.12.2025)
Правительство ФРГ не знает, планирует ли Мерц разговор с Путиным
Представитель немецкого кабмина Штеффен Майер не располагает информацией о том, планирует ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц телефонный разговор с российским... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
германия
россия
фридрих мерц
владимир путин
германия
россия
в мире, германия, россия, фридрих мерц, владимир путин
В мире, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Путин
Правительство ФРГ не знает, планирует ли Мерц разговор с Путиным

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Представитель немецкого кабмина Штеффен Майер не располагает информацией о том, планирует ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, но "принципиально" германская сторона никогда не исключала таких разговоров.
"По крайней мере, сегодня я не могу ничего сказать по этому поводу", - сказал представитель правительства ФРГ на еженедельной правительственной пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, планирует ли канцлер позвонить президенту РФ.
"Мы никогда принципиально не исключали такие разговоры, но на данный момент мне нечего сообщить", - добавил он.
Провал плана ЕС по российским активам стал ошибкой Мерца, пишет NYT
19 декабря, 11:56
 
В миреГерманияРоссияФридрих МерцВладимир Путин
 
 
