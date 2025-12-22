Рейтинг@Mail.ru
08:43 22.12.2025 (обновлено: 11:14 22.12.2025)
Заявление Макрона о Путине вызвало изумление на Западе
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложном положении после заявления о главе России Владимире Путине, написал член финской национально-консервативной
Мема: Макрон оказался в сложном положении после заявления о Путине

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложном положении после заявления о главе России Владимире Путине, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Коалиция желающих снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий", — говорится в публикации.
