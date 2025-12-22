В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.



В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.