Заявление Макрона о Путине вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложном положении после заявления о главе России Владимире Путине, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Коалиция желающих снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий", — говорится в публикации.
В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
