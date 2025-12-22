https://ria.ru/20251222/medsestra-2063754753.html
Стало известно, где учится медсестра, спевшая бабушке в московской больнице
Стало известно, где учится медсестра, спевшая бабушке в московской больнице - РИА Новости, 22.12.2025
Стало известно, где учится медсестра, спевшая бабушке в московской больнице
Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время ее лечения, рассказала РИА Новости, что учится на...
общество
москва
россия
общество, москва, россия
РИА Новости: спевшая в больнице медсестра учится в университете имени Сеченова
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время ее лечения, рассказала РИА Новости, что учится на пятом курсе первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и пока не знает, каким именно врачом хочет стать.
Ранее в социальных сетях появилось видео, как медсестра поет песню пожилой женщине, чтобы та перестала волноваться.
"Я учусь в Первом медицинском университете имени Сеченова, на пятом курсе на "Лечебном деле". Но я еще не выбрала окончательно, кем мне хочется стать в дальнейшем", - сообщила Журавлева.
Медсестра отметила, что после специалитета будет поступать в ординатуру, но еще не определилась с направлением.