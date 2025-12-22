Стало известно, где учится медсестра, спевшая бабушке в московской больнице

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время ее лечения, рассказала РИА Новости, что учится на пятом курсе первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и пока не знает, каким именно врачом хочет стать.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как медсестра поет песню пожилой женщине, чтобы та перестала волноваться.

"Я учусь в Первом медицинском университете имени Сеченова, на пятом курсе на "Лечебном деле". Но я еще не выбрала окончательно, кем мне хочется стать в дальнейшем", - сообщила Журавлева.