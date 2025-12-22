Рейтинг@Mail.ru
Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о подобных случаях в карьере - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/medsestra-2063734047.html
Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о подобных случаях в карьере
Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о подобных случаях в карьере - РИА Новости, 22.12.2025
Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о подобных случаях в карьере
Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время ее лечения, рассказала РИА Новости, что в ее карьере... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T07:27:00+03:00
2025-12-22T07:27:00+03:00
здоровье - общество
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938820815_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65fdc3004eabeeddca024d289fea683a.jpg
https://ria.ru/20251222/medsestra-2063729822.html
https://ria.ru/20251222/medsestra-2063720555.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938820815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fde2c90a8101acc5b0fa296e027d90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия
Здоровье - Общество, Общество, Россия
Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о подобных случаях в карьере

РИА Новости: медсестра, которая пела бабушке, рассказала о трех подобных случаях

© iStock.com / KatarzynaBialasiewiczМедсестра помогает пожилой пациентке с ходунками
Медсестра помогает пожилой пациентке с ходунками - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
Медсестра помогает пожилой пациентке с ходунками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время ее лечения, рассказала РИА Новости, что в ее карьере это уже третий подобный случай.
Ранее в социальных сетях появилось видео, как медсестра поет песню пожилой женщине, чтобы та перестала волноваться.
Уход за пожилой женщиной - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Медсестра, певшая бабушке песню во время лечения, не знает нот
05:45
"Вот сейчас с бабушкой это был третий уже случай. Первый раз это тоже была бабулечка, она просто боялась ставить антибиотик... И мы с ней спели. Пока мы пели, я ей ввела антибиотик, и она даже ничего не заметила", - сообщила Журавлева.
Во второй раз медсестра пела девушке, которой ставила капельницу.
"Вот я ей тоже спела… У меня было время, чтобы там посидеть, подождать, пока капельница кончится. И вот (я ждала - ред.), пока капельница капалась, а капалась она очень бодро, потому что девушка расслабилась полностью", - добавила собеседница агентства.
Девушка отметила, что пение — хороший психологический прием, который помогает отвлекать пациентов, чтобы быстро проводить процедуры.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о состоянии пациентки
02:04
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала