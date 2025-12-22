Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о подобных случаях в карьере

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время ее лечения, рассказала РИА Новости, что в ее карьере это уже третий подобный случай.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как медсестра поет песню пожилой женщине, чтобы та перестала волноваться.

"Вот сейчас с бабушкой это был третий уже случай. Первый раз это тоже была бабулечка, она просто боялась ставить антибиотик... И мы с ней спели. Пока мы пели, я ей ввела антибиотик, и она даже ничего не заметила", - сообщила Журавлева.

Во второй раз медсестра пела девушке, которой ставила капельницу.

"Вот я ей тоже спела… У меня было время, чтобы там посидеть, подождать, пока капельница кончится. И вот (я ждала - ред.), пока капельница капалась, а капалась она очень бодро, потому что девушка расслабилась полностью", - добавила собеседница агентства.