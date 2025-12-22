https://ria.ru/20251222/medsestra-2063729822.html
Медсестра, певшая бабушке песню во время лечения, не знает нот
Медсестра, певшая бабушке песню во время лечения, не знает нот
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке песню во время лечения, рассказала РИА Новости, что у нее нет музыкального образования и она не знает нот.
Ранее в социальных сетях появилось видео, как медсестра поет песню пожилой женщине, чтобы та перестала волноваться.
"У меня нет музыкального образования вообще никакого. Я не знаю нотной грамоты: для меня ноты - это красивые фигурки на бумаге. Я всё пою на слух, запоминаю просто тоже на слух", - сообщила Журавлева.
Медсестра отметила, что в детстве ей часто пели бабушка и прабабушка, но получать музыкальное образование она не планирует.
"Для меня это хобби, и мне бы не хотелось превращать хобби в профессию", - заключила собеседница агентства.