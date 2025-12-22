Рейтинг@Mail.ru
Медсестра, певшая бабушке песню во время лечения, не знает нот
05:45 22.12.2025
Медсестра, певшая бабушке песню во время лечения, не знает нот
Медсестра, певшая бабушке песню во время лечения, не знает нот
Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке песню во время лечения, рассказала РИА Новости, что у нее нет... РИА Новости, 22.12.2025
общество
здоровье - общество
россия
россия
2025
Новости
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Медсестра, певшая бабушке песню во время лечения, не знает нот

РИА Новости: медсестра, помогающая пациентам пением, не знает нот

© Depositphotos.com / alexrathsУход за пожилой женщиной
Уход за пожилой женщиной - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Depositphotos.com / alexraths
Уход за пожилой женщиной . Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке песню во время лечения, рассказала РИА Новости, что у нее нет музыкального образования и она не знает нот.
Ранее в социальных сетях появилось видео, как медсестра поет песню пожилой женщине, чтобы та перестала волноваться.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о состоянии пациентки
02:04
"У меня нет музыкального образования вообще никакого. Я не знаю нотной грамоты: для меня ноты - это красивые фигурки на бумаге. Я всё пою на слух, запоминаю просто тоже на слух", - сообщила Журавлева.
Медсестра отметила, что в детстве ей часто пели бабушка и прабабушка, но получать музыкальное образование она не планирует.
"Для меня это хобби, и мне бы не хотелось превращать хобби в профессию", - заключила собеседница агентства.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Медсестра из Мариуполя рассказала, как ей пришлось оперировать крестницу
1 июня, 04:46
 
