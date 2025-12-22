Рейтинг@Mail.ru
Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о состоянии пациентки - РИА Новости, 22.12.2025
02:04 22.12.2025
Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о состоянии пациентки
Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время лечения, рассказала РИА Новости, что пациентка уже... РИА Новости, 22.12.2025
здоровье - общество, общество, россия
Здоровье - Общество, Общество, Россия
Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о состоянии пациентки

РИА Новости: бабушку, которой пела медсестра, выписали домой

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы №1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время лечения, рассказала РИА Новости, что пациентка уже прошла курс лечения и была выписана из больницы.
Ранее в социальных сетях появилось видео, как медсестра поет песню пожилой женщине, чтобы та перестала волноваться.
Медсестра - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат"
10 ноября, 08:18
"Бабушка, послушав песню, быстро успокоилась, перестала плакать и уже расслабилась. Врачи пришли, посмотрели, сказали, чем полечить, куда позвонить, на какие обследования отвезти", - сообщила Журавлева.
Медсестра отметила, что пациентка прошла обследование и лечение.
"У бабушки все хорошо, ее забрали родственники домой, она выписалась", - заключила собеседница агентства.
Рядовой Елена Круглова - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Медсестра спасла жизни 30 российских военных после атаки FPV-дрона
9 марта, 00:10
 
