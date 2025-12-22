https://ria.ru/20251222/mchs-2063851896.html
МЧС рассказало о запрете детям запускать фейерверки и салюты
МЧС рассказало о запрете детям запускать фейерверки и салюты
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет детям на запуск всех видов фейерверков, а также салютов, ракет и фестивальных шаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Есть ряд общих требований, соблюдение которых снизит риск негативных последствий при запуске пиротехники. Детям нельзя запускать фейерверки, салюты, ракеты, фестивальные шары", - говорится в сообщении министерства.
Подчеркивается, что зрители при пуске пиротехнических изделий должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и людей определено в инструкции к каждому изделию.
"На площадках для запуска запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра. Не склоняйтесь над несработавшим фейерверком или салютом, не спешите к ним после окончания залпов", - резюмирует МЧС России
