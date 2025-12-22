Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало о запрете детям запускать фейерверки и салюты - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/mchs-2063851896.html
МЧС рассказало о запрете детям запускать фейерверки и салюты
МЧС рассказало о запрете детям запускать фейерверки и салюты - РИА Новости, 22.12.2025
МЧС рассказало о запрете детям запускать фейерверки и салюты
Правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет детям на запуск всех видов фейерверков, а также салютов, ракет и фестивальных шаров, рассказали РИА... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:49:00+03:00
2025-12-22T14:49:00+03:00
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d82561338145311102aed23071af4cf3.jpg
https://ria.ru/20251222/mchs-2063841392.html
https://ria.ru/20251222/glazov-2063749901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_80d955d323bc9209a853109d78ee6d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало о запрете детям запускать фейерверки и салюты

МЧС напомнило о полном запрете детям запускать фейерверки и салюты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет детям на запуск всех видов фейерверков, а также салютов, ракет и фестивальных шаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Есть ряд общих требований, соблюдение которых снизит риск негативных последствий при запуске пиротехники. Детям нельзя запускать фейерверки, салюты, ракеты, фестивальные шары", - говорится в сообщении министерства.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В МЧС рассказали о наказаниях за нарушения с пиротехникой
Вчера, 14:18
Подчеркивается, что зрители при пуске пиротехнических изделий должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и людей определено в инструкции к каждому изделию.
"На площадках для запуска запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра. Не склоняйтесь над несработавшим фейерверком или салютом, не спешите к ним после окончания залпов", - резюмирует МЧС России.
Житель Удмуртии запустил в квартире салют на 100 залпов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Житель Удмуртии запустил в квартире салют на сто залпов
Вчера, 09:35
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала