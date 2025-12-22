В МЧС рассказали о наказаниях за нарушения с пиротехникой

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Нарушение правил при обращении с пиротехникой в зависимости от последствий предусматривает административную и даже уголовную ответственность, для юридических лиц сумма штрафа может составить до 400 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Все зависит от последствий. Штраф за нарушения для граждан - до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30, предпринимателей - до 60, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей. Если из-за требования пожарной безопасности случился пожар, можно до года провести в неволе", - говорится в сообщении.