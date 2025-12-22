https://ria.ru/20251222/max-2063782301.html
В MAX будут доступны цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В MAX будут доступны цифровые удостоверения для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут предъявить удостоверение с правом на льготу, формируемое на основе цифрового ID, в мобильном приложении MAX", — говорится в релизе.
В Минтруде уточнили, что нужно иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА и согласие Социального фонда на обработку данных для выпуска удостоверения.
Создать цифровой ID можно с помощью подтвержденной биометрии и загранпаспорта нового образца. Документ отобразится в приложении после успешной верификации.
Удостоверение об инвалидности необходимо для скидок в розничных точках, а также для подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
С 1 сентября МAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Развивает сервис "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".