Рейтинг@Mail.ru
В MAX будут доступны цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 22.12.2025 (обновлено: 11:32 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/max-2063782301.html
В MAX будут доступны цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров
В MAX будут доступны цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров - РИА Новости, 22.12.2025
В MAX будут доступны цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров
В MAX будут доступны цифровые удостоверения для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:08:00+03:00
2025-12-22T11:32:00+03:00
общество
россия
мессенджер max
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg
https://ria.ru/20251215/max-2062131659.html
https://ria.ru/20251218/rossijane-2062851653.html
https://ria.ru/20251206/chaty-2060267765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_d04c70e0850cb6a14aa3a7727d9d976f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мессенджер max, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Мессенджер Max, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
В MAX будут доступны цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров

Минтруд: цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров будут доступны в MAX

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В MAX будут доступны цифровые удостоверения для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
«
"Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут предъявить удостоверение с правом на льготу, формируемое на основе цифрового ID, в мобильном приложении MAX", — говорится в релизе.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В MAX появился режим "Семейная защита"
15 декабря, 14:04
В Минтруде уточнили, что нужно иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА и согласие Социального фонда на обработку данных для выпуска удостоверения.
Создать цифровой ID можно с помощью подтвержденной биометрии и загранпаспорта нового образца. Документ отобразится в приложении после успешной верификации.
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россияне смогут восстановить замороженный аккаунт на "Госуслугах" через MAX
18 декабря, 10:48
Удостоверение об инвалидности необходимо для скидок в розничных точках, а также для подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
С 1 сентября МAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Развивает сервис "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX
6 декабря, 10:08
 
ОбществоРоссияМессенджер MaxМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала