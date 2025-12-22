Рейтинг@Mail.ru
В Малайзии проходит встреча глав МИД АСЕАН по конфликту Таиланда и Камбоджи
09:42 22.12.2025
В Малайзии проходит встреча глав МИД АСЕАН по конфликту Таиланда и Камбоджи
Специальная внеочередная встреча министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по урегулированию конфликта между... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
В Малайзии проходит встреча глав МИД АСЕАН по конфликту Таиланда и Камбоджи

В Куала-Лумпуре проходит встреча глав МИД АСЕАН по конфликту Таиланда и Камбоджи

© AP Photo / Bullit MarquezФлаги стран участниц саммита АСЕАН
Флаги стран участниц саммита АСЕАН
© AP Photo / Bullit Marquez
Флаги стран участниц саммита АСЕАН. Архивное фото
БАНГКОК, 22 дек – РИА Новости. Специальная внеочередная встреча министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по урегулированию конфликта между Таиландом и Камбоджей проходит в одном из отелей Куала-Лумпура, сообщает в понедельник малайзийское госагентство Bernama.
"Специальная встреча министров иностранных дел АСЕАН началась в 12.14 (07.14 мск). Она проходит в одной из гостиниц Куала-Лумпура. Во встрече под председательством главы МИД Малайзии Мохамада Хасана принимают участие 23 министра и других делегата от 11 стран-членов АСЕАН и секретариата АСЕАН", - говорится в сообщении.
Последствия артиллерийского обстрела со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Таиланд и Камбоджа выразили готовность к миру, заявили в МИД КНР
18 декабря, 16:51
Агентство сообщает также, что на встрече, помимо председателя, министра иностранных дел Малайзии, лично присутствуют министры иностранных дел Таиланда, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Сингапура, Восточного Тимора, второй министр иностранных дел Брунея, госсекретарь Филиппин по иностранным делам и заместитель министра иностранных дел Вьетнама, а делегация Мьянмы участвует во встрече в онлайн-режиме.
В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Председателем АСЕАН, согласно принятой в региональном блоке ротации, является Малайзия, председательство которой заканчивается 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года председательство в АСЕАН переходит к Филиппинам.
Региональные обозреватели считают происходящую в Куала-Лумпуре встречу последней попыткой малайзийского председательства добиться прекращения огня и деэскалации вооруженного пограничного конфликта Таиланда и Камбоджи, возобновившегося 7 декабря после прекращения огня в конце июля текущего года при посредничестве Малайзии, США и КНР.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим написал в своих аккаунтах в социальных сетях утром в понедельник, что специальная встреча глав МИД АСЕАН является соответствующей задаче деэскалации и конструктивной платформой, на которой Таиланд и Камбоджа могут вести открытый диалог, мирно разрешать противоречия и достичь справедливого и долговременного разрешения конфликта.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации продолжается уже более двух недель. По последним данным вооруженных сил Таиланда, 21 военнослужащий погиб и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о гибели 18 гражданских и 77 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Посол в Таиланде опроверг сообщения о воюющих за Камбоджу наемниках
19 декабря, 07:37
 
В миреТаиландКамбоджаМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
