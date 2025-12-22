В Малайзии проходит встреча глав МИД АСЕАН по конфликту Таиланда и Камбоджи

В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Председателем АСЕАН, согласно принятой в региональном блоке ротации, является Малайзия, председательство которой заканчивается 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года председательство в АСЕАН переходит к Филиппинам.

Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации продолжается уже более двух недель. По последним данным вооруженных сил Таиланда, 21 военнослужащий погиб и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о гибели 18 гражданских и 77 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.