В Малайзии пройдет встреча по конфликту между Таиландом и Камбоджей

БАНГКОК, 22 дек - РИА Новости. Специальная внеочередная встреча министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), посвященная разрешению вооруженного пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей, двумя членами регионального блока, состоится в понедельник в столице Малайзии Куала-Лумпуре в обстановке взаимного недоверия сторон конфликта и взаимных обвинений в агрессии и ударах по гражданским объектам.

Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Мьянма и В АСЕАН входят Таиланд Камбоджа . Малайзия является в 2025 году председателем регионального блока. С 1 января 2026 года полномочия председательства в АСЕАН перейдут к Филиппинам в рамках ежегодной ротации, принятой в блоке.

Последняя попытка Малайзии помочь

Встреча министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре станет последней попыткой Малайзии как председателя АСЕАН добиться прекращения огня и примирения сторон в конфликте между Таиландом и Камбоджей, который возобновился 7 декабря и продолжается по всей линии 800-километровой границы между странами до настоящего момента.

Малайзия уже участвовала в качестве модератора и свидетеля вместе с США Китаем в подписании документов о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей 28 июля 2025 года после почти недели боевых действий на таиландско-камбоджийской границе с применением тяжелой техники, ствольной и ракетной артиллерии и авиации. Затем 26 октября премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вместе с президентом США Дональдом Трампом выступили в роли посредников и свидетелей подписания на полях 47 саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре совместной декларации Таиланда и Камбоджи о двусторонних отношениях, направленной на деэскалацию конфликта и соблюдение условий прекращения огня. Президент США объявил этот документ "мирной сделкой" и договором о мире между двумя странами, однако декларация не имела юридически обязывающей силы и была нарушена 7 декабря после перестрелки между таиландскими и камбоджийскими военнослужащими, которая стала началом нового витка полномасштабного военного конфликта, продолжающегося уже две недели.

Позиции Таиланда и Камбоджи

И Таиланд, и Камбоджа как члены АСЕАН не высказали возражений против очередной попытки регионального блока разрешить конфликт между ними, однако делегации обеих стран едут на министерскую встречу, как пишут в эти дни многие региональные обозреватели, не с абстрактным желанием мириться, а с намерением изложить свои в корне различающиеся позиции по конфликту и свои условия прекращения огня.

"Таиланд не закрывает двери для диалога в рамках АСЕАН и считает, что АСЕАН может сыграть конструктивную роль в этом вопросе (разрешении конфликта между Таиландом и Камбоджей - ред.) на основе фактов. Эта встреча станет возможностью для Таиланда предоставить членам АСЕАН фактическую информацию о том, что произошло и происходит на самом деле и нашу соответствующую позицию", - заявил в пятницу в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

Позиция Таиланда представляет собой три требования к камбоджийской стороне. Во-первых, Камбоджа должна первой публично объявить о прекращении огня, "поскольку именно она инициировала боестолкновения". Во-вторых, прекращение огня должно быть "реальным и устойчивым". И в-третьих, Камбоджа должна "искренне сотрудничать с Таиландом в совместных усилиях по разминированию приграничной зоны".

Таиланд обвиняет Камбоджу не только в действиях, спровоцировавших конфликт, но и в минировании приграничной территории противопехотными минами ПМН-2, которых никогда не было на вооружении Таиланда, и которые в 80-е годы прошлого века получала Камбоджа в рамках поставок из социалистических стран. Более 30 таиландских военнослужащих получили ранения и контузии в результате взрывов этих мин с июля по декабрь текущего года, семеро из них потеряли ноги. В воскресенье 21 декабря произошел еще один инцидент с миной ПМН-2, в результате которого сержант морской пехоты Таиланда потерял ногу.

Таиланд также обвиняет Камбоджу в регулярных обстрелах гражданских объектов и сельскохозяйственных земель из ракетных систем залпового огня БМ-21 ("Град").

Камбоджа обвиняет Таиланд в агрессии, нанесении авиаударов по гражданским объектам и апеллирует к решениям Международного суда ООН о принадлежности Камбодже нескольких участков пограничной зоны, на территории которых идут боевые действия. Таиланд не признает юрисдикцию Международного суда в вопросе территориальных споров.

Отвечая на обвинения Таиланда в минировании пограничной зоны, камбоджийская сторона ни в выступлениях официального представителя министерства обороны генерала Мали Сочеат, ни в постах в социальных сетях камбоджийских лидеров, ни разу не признала факта минирования, и в разное время заявляла либо о том, что мины оставались в земле в пограничных районах со времен гражданской войны в Камбодже, то есть 40-50 лет, либо что Таиланд сам заминировал пограничную зону. Эта риторика не изменилась и после того, как пункт о совместном разминировании был внесен в декларацию об отношениях Таиланда и Камбоджи, подписанную обеими сторонами в присутствии Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

По информации газеты Khmer Times, на министерской встрече в Куала-Лумпуре камбоджийская делегация собирается отстаивать свою точку зрения на события, настаивая на том, что Таиланд совершает агрессию против Камбоджи, поэтому именно он должен первым прекратить огонь на всей линии боевого соприкосновения.

Сомнения в успехе встречи

Многие региональные обозреватели, в том числе как таиландские, так и камбоджийские, не верят в успех последней попытки малайзийского председательства АСЕАН добиться договоренности о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей и пишут, что больше шансов на успех может иметь следующая внеочередная встреча министров иностранных дел АСЕАН, которая может пройти в следующем году на Филиппинах, если филиппинское председательство решит собрать такую встречу.

На брифинге в Бангкоке в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Пхалангкун заявил, отвечая на вопрос журналистов, что Таиланд примет участие в любой встрече АСЕАН по вопросу конфликта с Камбоджей.

"Если следующая встреча будет назначена филиппинским председательством, то мы поедем на Филиппины. Мы продолжаем надеяться на мирное разрешение конфликта и на то, что усилия АСЕАН в этом направлении помогут нам разрешить конфликт", - сказал он.

При этом Таиланд настаивает на том, что само решение о прекращении огня и все последующие решения по вопросу конфликта должны приниматься исключительно в двустороннем порядке Таиландом и Камбоджей в соответствии с заложенным в устав АСЕАН принципом невмешательства блока во внутренние дела стран-членов.

Представители Камбоджи тоже регулярно заявляют о приверженности своей страны мирному разрешению пограничного конфликта.