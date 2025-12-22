МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro обратили внимание на изменение риторики президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Европе стоит возобновить диалог с главой России Владимиром Путиным.
"Он хочет запрыгнуть в поезд на ходу и сделать вид, что он тоже участвовал в установлении мира", — написал один из комментаторов.
"Он просто хочет перетянуть внимание на себя и затмить Трампа. Макрон терпеть не может оставаться в тени", — отметил другой.
"Макрон с его 11-процентным рейтингом хочет быть в центре внимания. Но нынешний передел мира между Китаем, Индией и Америкой происходит без него", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Макрон цепляется за ветки, чтобы замедлить свое падение", — отметил четвертый.
"Почему? Потому что он хочет покрасоваться перед камерами", — заключили читатели.
В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
