Новое заявление Макрона о Путине вызвало возмущение во Франции

"Он просто хочет перетянуть внимание на себя и затмить Трампа. Макрон терпеть не может оставаться в тени", — отметил другой.



"Макрон с его 11-процентным рейтингом хочет быть в центре внимания. Но нынешний передел мира между Китаем, Индией и Америкой происходит без него", — поделился мнением еще один из пользователей.



"Макрон цепляется за ветки, чтобы замедлить свое падение", — отметил четвертый.



"Почему? Потому что он хочет покрасоваться перед камерами", — заключили читатели.



В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.



В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.