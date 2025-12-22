Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление Макрона о Путине вызвало возмущение во Франции - РИА Новости, 22.12.2025
16:15 22.12.2025 (обновлено: 16:22 22.12.2025)
Новое заявление Макрона о Путине вызвало возмущение во Франции
Новое заявление Макрона о Путине вызвало возмущение во Франции - РИА Новости, 22.12.2025
Новое заявление Макрона о Путине вызвало возмущение во Франции
Читатели Le Figaro обратили внимание на изменение риторики президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Европе стоит возобновить диалог с главой России РИА Новости, 22.12.2025
Новое заявление Макрона о Путине вызвало возмущение во Франции

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro обратили внимание на изменение риторики президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Европе стоит возобновить диалог с главой России Владимиром Путиным.

"Он хочет запрыгнуть в поезд на ходу и сделать вид, что он тоже участвовал в установлении мира", — написал один из комментаторов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал об отношениях с Макроном
2 октября, 20:44
"Он просто хочет перетянуть внимание на себя и затмить Трампа. Макрон терпеть не может оставаться в тени", — отметил другой.

"Макрон с его 11-процентным рейтингом хочет быть в центре внимания. Но нынешний передел мира между Китаем, Индией и Америкой происходит без него", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Макрон цепляется за ветки, чтобы замедлить свое падение", — отметил четвертый.

"Почему? Потому что он хочет покрасоваться перед камерами", — заключили читатели.

В пятницу глава Пятой республики заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Эксперт прокомментировал слова Макрона о готовности к диалогу с Москвой
Вчера, 15:38
