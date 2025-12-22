Эксперт прокомментировал слова Макрона о готовности к диалогу с Москвой

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к диалогу с Москвой стоит расценивать не как серьезное намерение сделать соответствующие внешнеполитические шаги, а как информационное тактическое действие, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев.
Ранее на пресс-конференции по итогам Евросовета французский президент заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с российским лидером Владимиром Путиным и возобновить полноценный диалог с Россией.
"Я бы расценивал это заявление (Макрона – ред.) не как проявление какой-то реальной готовности, не как декларирование какого-то реального намерения сделать соответствующие внешнеполитические шаги, а именно как информационное тактическое действие и не более", - сказал Сергеев.
"Оно (заявление Макрона – ред.) отражает, прежде всего, изменение информационного фона, а не реальное изменение позиций страны. Ну, очевидно, что сейчас Европейский Союз в целом и Франция, в частности, находятся в некоторой подчиненной позиции по отношению ко всем основным процессам (по урегулированию на Украине - ред.), происходящим как на переговорном треке", - упомянул он.
Сергеев также отметил, что крайне маловероятно, что за словами президента Франции последуют какие-либо потенциальные разногласия в ЕС, однако внутри международной организации все же назревают противоречия по вопросу позиционирования в украинском конфликте.
"Я думаю, что это заявление (Макрона – ред.) стоит рассматривать в контексте того, что Франция не поддержала план Мерца (канцлера Германии – ред.) по использованию замороженных российских активов в качестве гарантии для непринятого (на саммите ЕС – ред.) репарационного кредита в Украине. Я бы мог трактовать это заявление как проявление несогласия в ЕС", - заключил он.