Эксперт прокомментировал слова Макрона о готовности к диалогу с Москвой

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к диалогу с Москвой стоит расценивать не как серьезное намерение сделать соответствующие внешнеполитические шаги, а как информационное тактическое действие, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев.