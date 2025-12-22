Politico раскрыло роль Макрона в решении ЕС по изъятию российских активов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Именно президент Франции Эммануэль Макрон обеспечил принятие лидерами ЕС решения в пользу кредита Украине без использования замороженных российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
На прошлой неделе в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные российские активы стало политическим ударом для канцлера Германии и главы Еврокомиссии, написала газета Financial Times.
По данным дипломатов, Париж незаметно работал над тем, чтобы ЕС мог осуществить "план Б": кредит Киеву за счет совместного заимствования. Как отмечает газета, помощники Макрона в день саммита пытались гарантировать, что Венгрия не наложит вето на заимствование в рамках бюджета евроблока, если вариант кредита за счет российских активов будет отвергнут. Президент Франции также обсудил эту тему с венгерским премьером Виктором Орбаном.
"Эти пятеро (Орбан, премьеры Бельгии, Чехии, Словакии и Италии Барт де Вевер, Андрей Бабиш, Роберт Фицо и Джорджа Мелони - ред.) смогли добиться этого только потому, что Франция согласилась на их план", - приводит издание слова одного из чиновников Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
19 декабря, 14:02