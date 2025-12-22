Рейтинг@Mail.ru
Politico раскрыло роль Макрона в решении ЕС по изъятию российских активов - РИА Новости, 22.12.2025
10:42 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/makron-2063773628.html
Politico раскрыло роль Макрона в решении ЕС по изъятию российских активов
Politico раскрыло роль Макрона в решении ЕС по изъятию российских активов - РИА Новости, 22.12.2025
Politico раскрыло роль Макрона в решении ЕС по изъятию российских активов
Именно президент Франции Эммануэль Макрон обеспечил принятие лидерами ЕС решения в пользу кредита Украине без использования замороженных российских активов,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:42:00+03:00
2025-12-22T10:42:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
эммануэль макрон
виктор орбан
андрей бабиш
евросоюз
РИА Новости
2025
РИА Новости
в мире, россия, украина, киев, эммануэль макрон, виктор орбан, андрей бабиш, евросоюз, еврокомиссия, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Санкции в отношении России
Politico раскрыло роль Макрона в решении ЕС по изъятию российских активов

Politico: Макрон обеспечил решение ЕС о кредите Украине без российских активов

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Именно президент Франции Эммануэль Макрон обеспечил принятие лидерами ЕС решения в пользу кредита Украине без использования замороженных российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
На прошлой неделе в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные российские активы стало политическим ударом для канцлера Германии и главы Еврокомиссии, написала газета Financial Times.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Макрон в вопросе российских активов предал Мерца, пишет FT
Вчера, 15:27
"Именно Макрон изменил баланс не в пользу... кредита (за счет активов РФ - ред.)", - говорится в публикации.
По данным дипломатов, Париж незаметно работал над тем, чтобы ЕС мог осуществить "план Б": кредит Киеву за счет совместного заимствования. Как отмечает газета, помощники Макрона в день саммита пытались гарантировать, что Венгрия не наложит вето на заимствование в рамках бюджета евроблока, если вариант кредита за счет российских активов будет отвергнут. Президент Франции также обсудил эту тему с венгерским премьером Виктором Орбаном.
"Эти пятеро (Орбан, премьеры Бельгии, Чехии, Словакии и Италии Барт де Вевер, Андрей Бабиш, Роберт Фицо и Джорджа Мелони - ред.) смогли добиться этого только потому, что Франция согласилась на их план", - приводит издание слова одного из чиновников Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России
Вчера, 16:30
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
19 декабря, 14:02
 
В миреРоссияУкраинаКиевЭммануэль МакронВиктор ОрбанАндрей БабишЕвросоюзЕврокомиссияPoliticoСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
