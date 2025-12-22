https://ria.ru/20251222/makao-2063950869.html
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение - РИА Новости, 22.12.2025
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение
Первый рейс из специального административного района КНР Макао прибыл во Владивосток, его выполнила авиакомпания Cambodia Airways, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:44:00+03:00
2025-12-22T19:44:00+03:00
2025-12-22T19:44:00+03:00
туризм
макао
владивосток
китай
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus a320
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063834730_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_5f8bea09f499b61e0eb0814a852fee71.jpg
https://ria.ru/20251221/malayziya-2063598494.html
макао
владивосток
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063834730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bdf99d378621cb7b652420703a2f2d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макао, владивосток, китай, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a320
Туризм, Макао, Владивосток, Китай, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A320
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение
Между Россией и китайским полуостровом Макао открылось прямое авиасообщение