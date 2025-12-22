Рейтинг@Mail.ru
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение

Туризм
 
19:44 22.12.2025
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение
Первый рейс из специального административного района КНР Макао прибыл во Владивосток, его выполнила авиакомпания Cambodia Airways, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.12.2025
Между Россией и китайским Макао открылось прямое авиасообщение

Между Россией и китайским полуостровом Макао открылось прямое авиасообщение

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОткрытие нового рейса Владивосток-Макао авиакомпании Cambodia Airways
Открытие нового рейса Владивосток-Макао авиакомпании Cambodia Airways - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Открытие нового рейса Владивосток-Макао авиакомпании Cambodia Airways
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый рейс из специального административного района КНР Макао прибыл во Владивосток, его выполнила авиакомпания Cambodia Airways, сообщает Росавиация.
"Сегодня открылось прямое авиасообщение между Россией и китайским полуостровом Макао. Аэропорт Владивосток впервые принял рейс авиакомпании Cambodia Airways из специального административного района КНР - Макао", - говорится в сообщении.
Полеты между Владивостоком и Макао будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus A320neo. Вылеты запланированы по понедельникам, средам и пятницам, время в пути составит около 5 часов.
Пассажиропоток между Владивостоком и городами Китая за 11 месяцев 2025 года составил 417 тысяч человек, что на 87% превышает аналогичный показатель в 2024 году, отметили в Росавиации.
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы
21 декабря, 07:04
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы
21 декабря, 07:04
 
Туризм Макао Владивосток Китай Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Airbus A320
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
