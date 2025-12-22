Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала начальника УМВД в Магнитогорске
08:58 22.12.2025 (обновлено: 10:54 22.12.2025)
ФСБ задержала начальника УМВД в Магнитогорске
ФСБ задержала начальника УМВД в Магнитогорске - РИА Новости, 22.12.2025
ФСБ задержала начальника УМВД в Магнитогорске
Начальника управления МВД по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына задержали по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщил РИА... РИА Новости, 22.12.2025
ФСБ задержала начальника УМВД в Магнитогорске

В Магнитогорске задержали начальника УМВД Козицына за разглашение гостайны

© Фото : Управление МВД России по городу Магнитогорску/ВКонтактеПолковник полиции Константин Козицын
Полковник полиции Константин Козицын - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Управление МВД России по городу Магнитогорску/ВКонтакте
Полковник полиции Константин Козицын
ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек — РИА Новости. Начальника управления МВД по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына задержали по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Челябинской области.
«

"Сегодня сотрудниками УФСБ России по Челябинской области задержан начальник УМВД России по Магнитогорску Челябинской области полковник полиции Константин Козицын. Сотрудник органов внутренних дел подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 283 Уголовного кодекса России (разглашение гостайны)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Козицын поделился сведениями, составляющими гостайну, с не имеющим соответствующего допуска представителем коммерческой организации, интересы которого он лоббировал, пользуясь служебным положением.
Дома и на службе у полковника прошли следственно-оперативные мероприятия, в том числе обыски, добавил источник РИА Новости.
Он отметил, что Козицын известен связями среди высокопоставленных чиновников и VIP-персон из коммерческой среды. Так, его не раз замечали в компании Константина Струкова, бывшего владельца "Южуралзолота", на территории принадлежащего тому охотхозяйства "Чернореченское".
Руководство челябинского главка МВД назначило служебную проверку. Полковника отстранили от работы. Если его вина подтвердится, его уволят по отрицательным основаниям.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Челябинской области адвоката обвинили в разглашении гостайны
28 ноября, 13:33
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьМагнитогорскЮГК
 
 
