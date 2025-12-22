ФСБ задержала начальника УМВД в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек — РИА Новости. Начальника управления МВД по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына задержали по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Челябинской области.

« "Сегодня сотрудниками УФСБ России по Челябинской области задержан начальник УМВД России по Магнитогорску Челябинской области полковник полиции Константин Козицын. Сотрудник органов внутренних дел подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 283 Уголовного кодекса России (разглашение гостайны)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Козицын поделился сведениями, составляющими гостайну, с не имеющим соответствующего допуска представителем коммерческой организации, интересы которого он лоббировал, пользуясь служебным положением.

Дома и на службе у полковника прошли следственно-оперативные мероприятия, в том числе обыски, добавил источник РИА Новости.

Он отметил, что Козицын известен связями среди высокопоставленных чиновников и VIP-персон из коммерческой среды. Так, его не раз замечали в компании Константина Струкова, бывшего владельца "Южуралзолота", на территории принадлежащего тому охотхозяйства "Чернореченское".