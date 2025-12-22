Рейтинг@Mail.ru
Под Магаданом спасатели эвакуировали лыжника, сломавшего ногу
02:52 22.12.2025
Под Магаданом спасатели эвакуировали лыжника, сломавшего ногу
Под Магаданом спасатели эвакуировали лыжника, сломавшего ногу
Под Магаданом спасатели эвакуировали лыжника, сломавшего ногу

Под Магаданом спасатели эвакуировали лыжника, сломавшего ногу на сопке

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАГАДАН, 22 дек - РИА Новости. Спасатели на снегоходе эвакуировали лыжника, сломавшего ногу на сопке под Магаданом, сообщает Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.
"Во время лыжного туристического похода по Марчеканской сопке, в районе "Купола", один из лыжников, спускаясь с сопки, упал. При падении он ударился ногой о камень, вследствие чего самостоятельно передвигаться не может, требуется эвакуация", - говорится в сообщении.
Поясняется, что мужчину эвакуировали на снегоходе.
"Лыжник на спасательном снегоходе был доставлен к подножию сопки, где передан сотрудникам скорой медицинской помощи и направлен для госпитализации в травматологическое отделение Магаданской областной больницы. Как выяснилось позже, у пострадавшего чрезвертельный перелом левого бедра. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает", - дополняет ПСЦ.
