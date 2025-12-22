Под Магаданом спасатели эвакуировали лыжника, сломавшего ногу

https://ria.ru/20251222/magadan-2063723226.html
Спасатели на снегоходе эвакуировали лыжника, сломавшего ногу на сопке под Магаданом, сообщает Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона. РИА Новости, 22.12.2025
МАГАДАН, 22 дек - РИА Новости.
Спасатели на снегоходе эвакуировали лыжника, сломавшего ногу на сопке под Магаданом, сообщает
Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.
"Во время лыжного туристического похода по Марчеканской сопке, в районе "Купола", один из лыжников, спускаясь с сопки, упал. При падении он ударился ногой о камень, вследствие чего самостоятельно передвигаться не может, требуется эвакуация", - говорится в сообщении.
Поясняется, что мужчину эвакуировали на снегоходе.
"Лыжник на спасательном снегоходе был доставлен к подножию сопки, где передан сотрудникам скорой медицинской помощи и направлен для госпитализации в травматологическое отделение Магаданской областной больницы. Как выяснилось позже, у пострадавшего чрезвертельный перелом левого бедра. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает", - дополняет ПСЦ.