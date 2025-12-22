Под Магаданом спасатели эвакуировали лыжника, сломавшего ногу

"Во время лыжного туристического похода по Марчеканской сопке, в районе "Купола", один из лыжников, спускаясь с сопки, упал. При падении он ударился ногой о камень, вследствие чего самостоятельно передвигаться не может, требуется эвакуация", - говорится в сообщении.