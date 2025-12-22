Рейтинг@Mail.ru
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
08:53 22.12.2025 (обновлено: 10:46 22.12.2025)
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ
Во время октябрьского ограбления из Лувра украли более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.12.2025
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Во время октябрьского ограбления из Лувра украли более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, передает телеканал BFMTV.
"Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму 88 миллионов евро. В общей сложности на тот момент у них было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, которые им удалось унести", — говорится в сообщении.
По информации телеканала, минивэн, скутеры и автовышка, которыми преступники пользовались для ограбления музея, в тот день приехали из одного и того же квартала в коммуне Обвервилье в северном пригороде Парижа.
Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Злоумышленники украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти и вернуть в музей.
Полиция задержала нескольких подозреваемых, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности так и не нашли.
В начале ноября Счетная палата Франции выпустила отчет, призывающий руководство Лувра пересмотреть финансовые приоритеты в пользу повышения безопасности. По словам главы ведомства Пьера Московиси, предварительную оценку масштабной реставрации музея увеличили до 1,15 миллиарда евро.
Министр культуры Рашида Дати, со своей стороны, пообещала принять меры, чтобы избежать повторения случившегося.
Кроме того, в ноябре Лувр также столкнулся с чередой аварий, вызванных неудовлетворительным состоянием внутренних конструкций и водопровода. Так, в середине месяца одну из галерей пришлось закрыть из-за хрупкости перекрытий, а в конце из-за протечки старых труб библиотеку затопило грязной водой, тогда пострадали от 300 до 400 документов.
Лувр — бывшая резиденция французских королей. Сегодня это самый посещаемый музей в мире.
