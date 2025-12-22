Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Во время октябрьского ограбления из Лувра украли более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, передает телеканал BFMTV

"Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму 88 миллионов евро. В общей сложности на тот момент у них было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, которые им удалось унести", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, минивэн, скутеры и автовышка, которыми преступники пользовались для ограбления музея, в тот день приехали из одного и того же квартала в коммуне Обвервилье в северном пригороде Парижа

Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Злоумышленники украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти и вернуть в музей.

Полиция задержала нескольких подозреваемых, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности так и не нашли.

В начале ноября Счетная палата Франции выпустила отчет, призывающий руководство Лувра пересмотреть финансовые приоритеты в пользу повышения безопасности. По словам главы ведомства Пьера Московиси , предварительную оценку масштабной реставрации музея увеличили до 1,15 миллиарда евро.

Министр культуры Рашида Дати, со своей стороны, пообещала принять меры, чтобы избежать повторения случившегося.

Кроме того, в ноябре Лувр также столкнулся с чередой аварий, вызванных неудовлетворительным состоянием внутренних конструкций и водопровода. Так, в середине месяца одну из галерей пришлось закрыть из-за хрупкости перекрытий, а в конце из-за протечки старых труб библиотеку затопило грязной водой, тогда пострадали от 300 до 400 документов.