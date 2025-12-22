Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 22.12.2025 (обновлено: 18:56 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/lukashenko-2063881549.html
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии - РИА Новости, 22.12.2025
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
В Белоруссии разместят не более десяти ракетных комплексов "Орешник", заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:15:00+03:00
2025-12-22T18:56:00+03:00
белоруссия
в мире
минск
александр лукашенко
днепропетровск
россия
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_482:150:2400:1229_1920x0_80_0_0_2ab92a92e0dcf708a82e14dbd94b5e12.jpg
https://ria.ru/20251110/lukashenko-2053955255.html
https://ria.ru/20251219/oreshnik-2063301782.html
белоруссия
минск
днепропетровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_687:0:2310:1217_1920x0_80_0_0_1f47c246735fdee06940421aaadad8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, минск, александр лукашенко, днепропетровск, россия, ракета "орешник"
Белоруссия, В мире, Минск, Александр Лукашенко, Днепропетровск, Россия, Ракета "Орешник"
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии

Лукашенко назвал число комплексов "Орешник", которые разместят в Белоруссии

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. В Белоруссии разместят не более десяти ракетных комплексов "Орешник", заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Десяток — это будет максимум", — ответил он на вопрос журналиста Life Александра Юнашева.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Орешник" никогда не будет находиться в одном месте, сообщил Лукашенко
10 ноября, 14:59
Лукашенко ранее сообщил, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике с 17 декабря.
Как подчеркнул президент, военное сотрудничество с Россией обеспечивает защиту Белоруссии, поэтому Союзное государство реализует комплекс мер стратегического сдерживания.
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
19 декабря, 15:25

"Орешник" в Белоруссии

ВС России 21 ноября прошлого года поразили крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.
В декабре 2024-го Минск попросил разместить новейшее российское вооружение в Белоруссии. В начале августа президент Владимир Путин сообщил, что производство этого комплекса заработало — первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в соседнюю республику планировалось решить до конца года.
На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности президент Белоруссии заявил, что размещение ракетного комплекса не несет никакой агрессивности, можно отойти от планов, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
Решение о возможном применении ракетного комплекса Лукашенко будет принимать совместно с Путиным. При этом белорусский лидер посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.
Новейшая российская ракета Орешник
17 декабря, 14:19
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
БелоруссияВ миреМинскАлександр ЛукашенкоДнепропетровскРоссияРакета "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала