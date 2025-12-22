https://ria.ru/20251222/lukashenko-2063881549.html
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
В Белоруссии разместят не более десяти ракетных комплексов "Орешник", заявил президент страны Александр Лукашенко.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости.
В Белоруссии разместят не более десяти ракетных комплексов "Орешник", заявил
президент страны Александр Лукашенко.
"Десяток — это будет максимум", — ответил он на вопрос журналиста Life Александра Юнашева.
Лукашенко
ранее сообщил, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике с 17 декабря.
Как подчеркнул президент, военное сотрудничество с Россией обеспечивает защиту Белоруссии
, поэтому Союзное государство реализует комплекс мер стратегического сдерживания.
ВС России 21 ноября прошлого года поразили крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.
В декабре 2024-го Минск попросил разместить новейшее российское вооружение в Белоруссии. В начале августа президент Владимир Путин сообщил, что производство этого комплекса заработало — первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в соседнюю республику планировалось решить до конца года.
На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности президент Белоруссии заявил, что размещение ракетного комплекса не несет никакой агрессивности, можно отойти от планов, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
Решение о возможном применении ракетного комплекса Лукашенко будет принимать совместно с Путиным. При этом белорусский лидер посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.