Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. В Белоруссии разместят не более десяти ракетных комплексов "Орешник", В Белоруссии разместят не более десяти ракетных комплексов "Орешник", заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Десяток — это будет максимум", — ответил он на вопрос журналиста Life Александра Юнашева.

Лукашенко ранее сообщил, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике с 17 декабря.

Как подчеркнул президент, военное сотрудничество с Россией обеспечивает защиту Белоруссии , поэтому Союзное государство реализует комплекс мер стратегического сдерживания.

"Орешник" в Белоруссии

ВС России 21 ноября прошлого года поразили крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.

В декабре 2024-го Минск попросил разместить новейшее российское вооружение в Белоруссии. В начале августа президент Владимир Путин сообщил, что производство этого комплекса заработало — первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в соседнюю республику планировалось решить до конца года.

На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности президент Белоруссии заявил, что размещение ракетного комплекса не несет никакой агрессивности, можно отойти от планов, если в Европе готовы на аналогичные шаги.