Иностранца будут судить за убийство пятимесячной дочери в Люберцах
Уголовное дело иностранца, обвиняемого в избиении до смерти своей пятимесячной дочери из-за плача в подмосковных Люберцах, передано в суд, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2025
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Уголовное дело иностранца, обвиняемого в избиении до смерти своей пятимесячной дочери из-за плача в подмосковных Люберцах, передано в суд, сообщили
в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве пятимесячного ребенка", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 19 ноября 2024 года мужчина ударил свою маленькую дочь по голове, в результате чего ребенок скончался. Мотивом агрессивного поведения мужчины стал длительный плач ребенка.
"В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.
Как уточнили в подмосковной прокуратуре, в квартире в поселке Малаховка мигрант, раздраженный плачем пятимесячной дочери, нанес ей множественные удары по голове в присутствии жены и восьмилетней падчерицы. Также фигурант систематически избивал свою жену, когда она была беременной, и ее малолетнюю дочь.