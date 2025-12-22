Рейтинг@Mail.ru
Иностранца будут судить за убийство пятимесячной дочери в Люберцах - РИА Новости, 22.12.2025
10:59 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ljubertsy-2063779683.html
Иностранца будут судить за убийство пятимесячной дочери в Люберцах
Иностранца будут судить за убийство пятимесячной дочери в Люберцах
Иностранца будут судить за убийство пятимесячной дочери в Люберцах

Иностранца будут судить за избиение пятимесячной дочери до смерти в Люберцах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело иностранца, обвиняемого в избиении до смерти своей пятимесячной дочери из-за плача в подмосковных Люберцах, передано в суд, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве пятимесячного ребенка", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 19 ноября 2024 года мужчина ударил свою маленькую дочь по голове, в результате чего ребенок скончался. Мотивом агрессивного поведения мужчины стал длительный плач ребенка.
"В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.
Как уточнили в подмосковной прокуратуре, в квартире в поселке Малаховка мигрант, раздраженный плачем пятимесячной дочери, нанес ей множественные удары по голове в присутствии жены и восьмилетней падчерицы. Также фигурант систематически избивал свою жену, когда она была беременной, и ее малолетнюю дочь.
