Иностранца будут судить за убийство пятимесячной дочери в Люберцах

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело иностранца, обвиняемого в избиении до смерти своей пятимесячной дочери из-за плача в подмосковных Люберцах, передано в суд, Уголовное дело иностранца, обвиняемого в избиении до смерти своей пятимесячной дочери из-за плача в подмосковных Люберцах, передано в суд, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве пятимесячного ребенка", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 19 ноября 2024 года мужчина ударил свою маленькую дочь по голове, в результате чего ребенок скончался. Мотивом агрессивного поведения мужчины стал длительный плач ребенка.

"В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.