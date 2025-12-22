Рейтинг@Mail.ru
Гол Малкома принес "Аль-Хилялю" победу в матче азиатской Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:40 22.12.2025 (обновлено: 21:45 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/liga-2063963296.html
Гол Малкома принес "Аль-Хилялю" победу в матче азиатской Лиги чемпионов
Гол Малкома принес "Аль-Хилялю" победу в матче азиатской Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Гол Малкома принес "Аль-Хилялю" победу в матче азиатской Лиги чемпионов
Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" с минимальным счетом на выезде обыграл "Шарджу" из ОАЭ в матче шестого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T21:40:00+03:00
2025-12-22T21:45:00+03:00
футбол
спорт
оаэ
россия
малком
сауль гуарирапа
аль-хиляль (эр-рияд)
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904272520_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_b29b318ca6e0366bebe638c57d0bb02f.jpg
https://ria.ru/20251026/futbol-2050759690.html
оаэ
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904272520_141:0:2364:1667_1920x0_80_0_0_03b386b4e3dda4fb3278b760005b0d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, оаэ, россия, малком, сауль гуарирапа, аль-хиляль (эр-рияд), зенит, сочи, кубок россии по футболу, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, ОАЭ, Россия, Малком, Сауль Гуарирапа, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Зенит, Сочи, Кубок России по футболу, Лига чемпионов УЕФА
Гол Малкома принес "Аль-Хилялю" победу в матче азиатской Лиги чемпионов

"Аль-Хиляль" благодаря голу Малкома обыграл "Шарджу" в матче азиатской ЛЧ

© Фото : Пресс-служба "Аль-Хиляля"Игроки "Аль-Хиляля"
Игроки Аль-Хиляля - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Аль-Хиляля"
Игроки "Аль-Хиляля". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" с минимальным счетом на выезде обыграл "Шарджу" из ОАЭ в матче шестого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Шардже, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 81-й минуте забил бывший нападающий петербургского "Зенита" Малком.
В составе "Шарджи" на 73-й минуте на поле вышел венесуэльский нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа, который выступает за команду из ОАЭ на правах аренды. В прошлом сезоне форвард играл за московский ЦСКА и завоевал Кубок России.
"Аль-Хиляль" одержал шестую победу подряд на основном этапе азиатской Лиги чемпионов и лидирует в турнирной таблице, набрав 18 очков. Ранее клуб обеспечил себе выход в плей-офф турнира. "Шарджа" (7 очков) идет на седьмом месте.
В следующем туре "Аль-Хиляль" на выезде сыграет против "Аль-Ахли" из ОАЭ, "Шарджа" в гостях встретится с катарским "Аль-Духаилем".
Игроки Аль-Хиляля Александар Митрович (справа) и Малком - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Милинкович-Савич подписал новый контракт с "Аль-Хилялем"
26 октября, 18:40
 
ФутболСпортОАЭРоссияМалкомСауль ГуарирапаАль-Хиляль (Эр-Рияд)ЗенитСочиКубок России по футболуЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала