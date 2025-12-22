https://ria.ru/20251222/liga-2063963296.html
Гол Малкома принес "Аль-Хилялю" победу в матче азиатской Лиги чемпионов
Гол Малкома принес "Аль-Хилялю" победу в матче азиатской Лиги чемпионов
Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" с минимальным счетом на выезде обыграл "Шарджу" из ОАЭ в матче шестого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
