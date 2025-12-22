Рейтинг@Mail.ru
Лазарева* обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/lazarev-2063730495.html
Лазарева* обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма
Лазарева* обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 22.12.2025
Лазарева* обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма
Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала в Верховном суде РФ свой приговор по делу об оправдании терроризма, ее жалобу рассмотрят в январе, свидетельствуют... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T05:58:00+03:00
2025-12-22T05:58:00+03:00
россия
татьяна лазарева
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36574/92/365749285_0:419:1331:1168_1920x0_80_0_0_3ec5fba67a87e5f5c3fb0ddaed5069a5.jpg
https://ria.ru/20251209/opravdanie-2060710454.html
https://ria.ru/20251218/inoagent-2062814638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36574/92/365749285_0:295:1331:1293_1920x0_80_0_0_6c6c55870b3ca2ba7978bb40ae8776ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна лазарева, происшествия
Россия, Татьяна Лазарева, Происшествия
Лазарева* обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма

РИА Новости: Лазарева обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева
Татьяна Лазарева - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Татьяна Лазарева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала в Верховном суде РФ свой приговор по делу об оправдании терроризма, ее жалобу рассмотрят в январе, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года", - следует из данных.
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма
9 декабря, 04:28
Жалоба телеведущей поступила в суд 15 декабря.
Второй западный окружной военный суд в декабре прошлого года заочно осудил Лазареву* на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Помимо этого, в отношении Лазаревой* было возбуждено второе дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма столичный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
* Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Иноагента Зуеву* заочно осудили за публичное оправдание терроризма
18 декабря, 06:19
 
РоссияТатьяна ЛазареваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала