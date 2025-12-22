Лазарева* обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма

Помимо этого, в отношении Лазаревой* было возбуждено второе дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма столичный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.