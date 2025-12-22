Лазарева* обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала в Верховном суде РФ свой приговор по делу об оправдании терроризма, ее жалобу рассмотрят в январе, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года", - следует из данных.
Жалоба телеведущей поступила в суд 15 декабря.
Второй западный окружной военный суд в декабре прошлого года заочно осудил Лазареву* на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Помимо этого, в отношении Лазаревой* было возбуждено второе дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма столичный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
* Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.
