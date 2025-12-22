Лавров провел разговор с главой МИД Венесуэлы

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с венесуэльским коллегой Иваном Хилем ситуацию в Карибском море.
"Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далекоидущими последствиями для региона и создающих угрозу международному судоходству", — говорится в публикации на сайте ведомства.
Лавров и Хиль договорились продолжать тесное взаимодействие, в том числе на международных площадках, для обеспечения уважения суверенитета государств.
Обострение в Карибском море
За последние несколько месяцев США не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.