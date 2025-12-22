Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел разговор с главой МИД Венесуэлы
22.12.2025
Лавров провел разговор с главой МИД Венесуэлы
Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с венесуэльским коллегой Иваном Хилем ситуацию в Карибском море. РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с венесуэльским коллегой Иваном Хилем ситуацию в Карибском море.
"Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далекоидущими последствиями для региона и создающих угрозу международному судоходству", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Лавров и Хиль договорились продолжать тесное взаимодействие, в том числе на международных площадках, для обеспечения уважения суверенитета государств.

За последние несколько месяцев США не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
