https://ria.ru/20251222/kuzbass-2063796882.html
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь - РИА Новости, 22.12.2025
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь
Двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщают пресс-службы СУ... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:59:00+03:00
2025-12-22T11:59:00+03:00
2025-12-22T11:59:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940966469_0:0:1695:953_1920x0_80_0_0_064c43a06f33f3833a83d8224dd0e234.jpg
https://ria.ru/20250319/moskva-2005884600.html
https://ria.ru/20251213/snegokhod-2061838730.html
кемеровская область
россия
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940966469_0:0:1575:1181_1920x0_80_0_0_d821836a6feaf0939a3f333c5599282e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, россия, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Новокузнецк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь
В Новокузнецке двое детей провалились под лед на реке Томь
КЕМЕРОВО, 22 дек – РИА Новости.
Двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщают
пресс-службы СУ СК и прокуратуры по Кемеровской области.
"Двадцать первого декабря 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Абагур-Лесной двое детей 9 и 14 лет вышли на непрочный лёд реки Томь и провалились в воду. Третий подросток, ставший очевидцем произошедшего, сообщил о случившемся взрослым", – сообщили в пресс-службе СУ СК
по региону.
В прокуратуре области уточнили, что самостоятельно несовершеннолетние из воды выбраться не смогли, их унесло течением. Также в надзорном ведомстве добавили, что погибшие были родными братьями.
"В настоящее время ведутся поисковые мероприятия. По данному факту следственными органами СКР по Кемеровской области
… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности)", – сообщили в СУ СК.
Следователи СК провели осмотр места происшествия, в данный момент допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия следственными органами по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).