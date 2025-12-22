Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь
22.12.2025
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь - РИА Новости, 22.12.2025
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь
Двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщают пресс-службы СУ... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
кемеровская область
россия
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
россия
новокузнецк
происшествия, кемеровская область, россия, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь

В Новокузнецке двое детей провалились под лед на реке Томь

© Фото : Главное управление МЧС России по Томской областиРека Томь
Река Томь - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Томской области
Река Томь . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 22 дек – РИА Новости. Двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры по Кемеровской области.
"Двадцать первого декабря 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Абагур-Лесной двое детей 9 и 14 лет вышли на непрочный лёд реки Томь и провалились в воду. Третий подросток, ставший очевидцем произошедшего, сообщил о случившемся взрослым", – сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
В Новой Москве двое детей провалились под лед и погибли
19 марта, 09:09
В Новой Москве двое детей провалились под лед и погибли
19 марта, 09:09
В прокуратуре области уточнили, что самостоятельно несовершеннолетние из воды выбраться не смогли, их унесло течением. Также в надзорном ведомстве добавили, что погибшие были родными братьями.
"В настоящее время ведутся поисковые мероприятия. По данному факту следственными органами СКР по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщили в СУ СК.
Следователи СК провели осмотр места происшествия, в данный момент допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия следственными органами по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В Пермском крае два человека на снегоходе провалились под лед
13 декабря, 13:52
В Пермском крае два человека на снегоходе провалились под лед
13 декабря, 13:52
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияНовокузнецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
