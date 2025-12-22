В Кузбассе двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь

В прокуратуре области уточнили, что самостоятельно несовершеннолетние из воды выбраться не смогли, их унесло течением. Также в надзорном ведомстве добавили, что погибшие были родными братьями.

По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия следственными органами по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).