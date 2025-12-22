Курьер заявил, что не имеет отношения к покушению на Прозорова

«

"Был стандартный набор из лампы, бормашины и нескольких лаков, в новых оригинальных коробках, он прошел границу – рентген, кинологов. За его провозку заплатили 10 тысяч рублей, это стандартная цена за технику из Европы. Я был уверен, что всё с ним нормально, особенно после того, как он прошел таможню… Позднее я вернулся в Москву с товарами, связался со всеми заказчиками, они забрали свои товары", - сказал Паскарь.