Курьер заявил, что не имеет отношения к покушению на Прозорова

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь, фигурант дела о покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Владимира Прозорова, заявил в суде, что не имеет отношения к преступлению, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Мужчина, по его словам, работал курьером, ездил на границу между Белоруссией и странами Балтии, забирал оттуда посылки и людей, после чего возвращался в Москву. Он также подробно рассказал про набор, в котором, по данным следствия, было скрыто взрывное устройство.
"Был стандартный набор из лампы, бормашины и нескольких лаков, в новых оригинальных коробках, он прошел границу – рентген, кинологов. За его провозку заплатили 10 тысяч рублей, это стандартная цена за технику из Европы. Я был уверен, что всё с ним нормально, особенно после того, как он прошел таможню… Позднее я вернулся в Москву с товарами, связался со всеми заказчиками, они забрали свои товары", - сказал Паскарь.
Обвиняемый добавил, что выполнял свою работу и ничего подозрительного не заметил. Мужчина также заявил, что сам поддерживал бойцов СВО деньгами, участвовал в сборах и даже ездил с гуманитарной помощью в Мелитополь и Мариуполь.
Второй фигурант Владимир Головченко отказался от допроса в суде, попросил огласить показания, который он дал на стадии предварительного следствия, так как они более подробные, а к сегодняшнему дню он мог что-то забыть. Головченко назвал Паскаря обычным курьером, у которого он получил посылку. Позднее Головченко узнал, что в корпусе бормашины был взрыватель и пульт дистанционного управления, а в банке кератина - взрывчатка. Он признался, что собрал и заложил бомбу под авто Прозорова.
Согласно материалам дела, украинский агент Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля 2024 года. Также были арестованы гражданин Украины Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, рассказывал РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
Второй западный окружной военный суд в августе 2025 года приговорил Журавлева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
