Курьер заявил, что не имеет отношения к покушению на Прозорова - РИА Новости, 22.12.2025
15:51 22.12.2025
Курьер заявил, что не имеет отношения к покушению на Прозорова
Курьер заявил, что не имеет отношения к покушению на Прозорова - РИА Новости, 22.12.2025
Курьер заявил, что не имеет отношения к покушению на Прозорова
Курьер Иван Паскарь, фигурант дела о покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Владимира Прозорова, заявил в суде, что не имеет отношения к преступлению,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:51:00+03:00
2025-12-22T15:51:00+03:00
москва
россия
украина
ростислав журавлев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
москва
россия
украина
москва, россия, украина, ростислав журавлев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Москва, Россия, Украина, Ростислав Журавлев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Курьер заявил, что не имеет отношения к покушению на Прозорова

РИА Новости: подозреваемый в покушении на Прозорова курьер отрицает вину

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramИван Паскарь
Иван Паскарь - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Иван Паскарь. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь, фигурант дела о покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Владимира Прозорова, заявил в суде, что не имеет отношения к преступлению, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Мужчина, по его словам, работал курьером, ездил на границу между Белоруссией и странами Балтии, забирал оттуда посылки и людей, после чего возвращался в Москву. Он также подробно рассказал про набор, в котором, по данным следствия, было скрыто взрывное устройство.
«

"Был стандартный набор из лампы, бормашины и нескольких лаков, в новых оригинальных коробках, он прошел границу – рентген, кинологов. За его провозку заплатили 10 тысяч рублей, это стандартная цена за технику из Европы. Я был уверен, что всё с ним нормально, особенно после того, как он прошел таможню… Позднее я вернулся в Москву с товарами, связался со всеми заказчиками, они забрали свои товары", - сказал Паскарь.

Обвиняемый добавил, что выполнял свою работу и ничего подозрительного не заметил. Мужчина также заявил, что сам поддерживал бойцов СВО деньгами, участвовал в сборах и даже ездил с гуманитарной помощью в Мелитополь и Мариуполь.
Второй фигурант Владимир Головченко отказался от допроса в суде, попросил огласить показания, который он дал на стадии предварительного следствия, так как они более подробные, а к сегодняшнему дню он мог что-то забыть. Головченко назвал Паскаря обычным курьером, у которого он получил посылку. Позднее Головченко узнал, что в корпусе бормашины был взрыватель и пульт дистанционного управления, а в банке кератина - взрывчатка. Он признался, что собрал и заложил бомбу под авто Прозорова.
Согласно материалам дела, украинский агент Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля 2024 года. Также были арестованы гражданин Украины Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, рассказывал РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
Второй западный окружной военный суд в августе 2025 года приговорил Журавлева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
МоскваРоссияУкраинаРостислав ЖуравлевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
