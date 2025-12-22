В Крыму продолжат национализацию имущества жителей, воюющих за ВСУ

https://ria.ru/20251222/krym-2063890225.html
Процесс национализации крымского имущества граждан, воюющих в рядах ВСУ, будет продолжен, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Процесс национализации крымского имущества граждан, воюющих в рядах ВСУ, будет продолжен, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент национализировал имущество нескольких воюющих в рядах ВСУ
граждан, в отношении некоторых возбуждены уголовные дела за госизмену.
«
"Этот процесс (национализации - ред.) будет продолжаться", - сказал Константинов
на итоговой пресс-конференции.
По его словам, вопросом выявления имущества занимается специально созданная в республике антитеррористическая комиссия.
"Для нас очень важно, чтобы все было выверено до мелочей и обосновано", - сказал глава парламента.