Благотворительный спектакль "Щелкунчик" прошел в Кремле при поддержке USM

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти четыре тысячи детей и родителей из приграничных областей России и регионов присутствия компаний Группы USM стали в понедельник зрителями предновогоднего показа балета "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском Дворце, сообщает пресс-служба холдинга.

Благотворительный спектакль в постановке Академии русского балета имени А.Я. Вагановой организован при поддержке акционеров Группы USM и участии ее компаний – "Металлоинвест", "МегаФон" и "Удоканская Медь".

На праздник в Москву приехало почти 4000 человек из регионов присутствия компаний группы USM: дети участников СВО, многодетные семьи из числа переселенцев с приграничных территорий, дети из детских домов и приемные дети, а также лучшие сотрудники "Металлоинвеста", "МегаФона" и "Удоканской Меди" с семьями.

Достопримечательностями новогодней столицы и незабываемым представлением насладились юные гости и их родные со всей России - Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Тюменской, Читинской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, Башкортостана.