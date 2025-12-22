https://ria.ru/20251222/kreml-2063961688.html
Благотворительный спектакль "Щелкунчик" прошел в Кремле при поддержке USM
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти четыре тысячи детей и родителей из приграничных областей России и регионов присутствия компаний Группы USM стали в понедельник зрителями предновогоднего показа балета "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском Дворце, сообщает пресс-служба холдинга.
Благотворительный спектакль в постановке Академии русского балета имени А.Я. Вагановой организован при поддержке акционеров Группы USM и участии ее компаний – "Металлоинвест", "МегаФон" и "Удоканская Медь".
На праздник в Москву приехало почти 4000 человек из регионов присутствия компаний группы USM: дети участников СВО, многодетные семьи из числа переселенцев с приграничных территорий, дети из детских домов и приемные дети, а также лучшие сотрудники "Металлоинвеста", "МегаФона" и "Удоканской Меди" с семьями.
Достопримечательностями новогодней столицы и незабываемым представлением насладились юные гости и их родные со всей России - Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Тюменской, Читинской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, Башкортостана.
В пресс-службе напомнили, что спектакль прошел в формате, аналогичном успешной инициативе прошлого года, когда почти две тысячи гостей из Курской и Белгородской областей посетили организованный Группой USM показ "Щелкунчика" в Большом театре и одноименное новогоднее ледовое шоу Татьяны Навки.