Благотворительный спектакль "Щелкунчик" прошел в Кремле при поддержке USM - РИА Новости, 22.12.2025
21:21 22.12.2025 (обновлено: 23:45 22.12.2025)
Благотворительный спектакль "Щелкунчик" прошел в Кремле при поддержке USM
Благотворительный спектакль "Щелкунчик" прошел в Кремле при поддержке USM - РИА Новости, 22.12.2025
Благотворительный спектакль "Щелкунчик" прошел в Кремле при поддержке USM
Почти четыре тысячи детей и родителей из приграничных областей России и регионов присутствия компаний Группы USM стали в понедельник зрителями предновогоднего...
государственный кремлевский дворец, щелкунчик
Государственный Кремлевский дворец, Щелкунчик
Благотворительный спектакль "Щелкунчик" прошел в Кремле при поддержке USM

Порядка 4 тыс человек посетили показ "Щелкунчика" в Кремле при поддержке USM

© Фото : Alexander Lepeshkin 2025Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
Благотворительный спектакль Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Alexander Lepeshkin 2025
Благотворительный спектакль "Щелкунчик"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти четыре тысячи детей и родителей из приграничных областей России и регионов присутствия компаний Группы USM стали в понедельник зрителями предновогоднего показа балета "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском Дворце, сообщает пресс-служба холдинга.
Благотворительный спектакль в постановке Академии русского балета имени А.Я. Вагановой организован при поддержке акционеров Группы USM и участии ее компаний – "Металлоинвест", "МегаФон" и "Удоканская Медь".
Сцена из балета Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в "Щелкунчике" в Кремле
12 декабря, 15:10
На праздник в Москву приехало почти 4000 человек из регионов присутствия компаний группы USM: дети участников СВО, многодетные семьи из числа переселенцев с приграничных территорий, дети из детских домов и приемные дети, а также лучшие сотрудники "Металлоинвеста", "МегаФона" и "Удоканской Меди" с семьями.
Достопримечательностями новогодней столицы и незабываемым представлением насладились юные гости и их родные со всей России - Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Тюменской, Читинской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, Башкортостана.
В пресс-службе напомнили, что спектакль прошел в формате, аналогичном успешной инициативе прошлого года, когда почти две тысячи гостей из Курской и Белгородской областей посетили организованный Группой USM показ "Щелкунчика" в Большом театре и одноименное новогоднее ледовое шоу Татьяны Навки.
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Большой театр впервые покажет "Щелкунчика" для незрячих зрителей
18 декабря, 14:11
 
