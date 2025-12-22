Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске мужчина устроил стрельбу у бара "Лепс"
13:47 22.12.2025 (обновлено: 15:03 22.12.2025)
В Красноярске мужчина устроил стрельбу у бара "Лепс"
В Красноярске мужчина устроил стрельбу у бара "Лепс"
Пьяный турист около бара "Лепс" в Красноярске выстрелил в ногу 24-летнего мужчины, а также прострелил автомобиль такси, он заключен под стражу, сообщило ГСУСК... РИА Новости, 22.12.2025
В Красноярске мужчина устроил стрельбу у бара "Лепс"

В Красноярске арестовали мужчину по подозрению в стрельбе у бара "Лепс"

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМужчина, устроивший стрельбу у бара "Лепс" в Красноярске
Мужчина, устроивший стрельбу у бара Лепс в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Мужчина, устроивший стрельбу у бара "Лепс" в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Пьяный турист около бара "Лепс" в Красноярске выстрелил в ногу 24-летнего мужчины, а также прострелил автомобиль такси, он заключен под стражу, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Усть-Кут Иркутской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, подпунктами "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ "покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Тверской области женщина получила условный срок за стрельбу по мальчику
18 декабря, 13:19
По данным ведомства, вечером 21 декабря в районе бара "Лепс" на улице Урицкого в Красноярске фигурант дела, находясь в состоянии опьянения, стал приставать к женщине. За неё вступился 24-летний мужчина, и у них возник конфликт. Подозреваемый сходил за огнестрельным оружием и вернулся к бару, где молодой человек ожидал такси. В это время фигурант выстрелил прицельно несколько раз: одна из пуль попала в ногу 24-летнего мужчины, еще одна прилетела в левое крыло автомобиля такси, в котором находился 28-летний водитель, после этого у хулигана закончились все патроны.
Уточняется, что водитель такси не пострадал, а 24-летний мужчина находится в медицинском учреждении, его жизни ничего не угрожает. По ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Журналистам в пресс-службе ведомства пояснили, что задержанный приехал в Красноярск погулять, жил в гостинице, а пистолет оказался газовым, который был переделан под боевой.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Москвич получил два года колонии за стрельбу по людям на самокатах
17 декабря, 06:13
 
