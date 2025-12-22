https://ria.ru/20251222/krasnoarmejsk-2063729076.html
В Красноармейске под завалами домов остаются тела мирных жителей
Тела мирных жителей остаются под завалами домов в Красноармейске ДНР, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Шуба". РИА Новости, 22.12.2025
КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 22 дек - РИА Новости, Александр Харченко. Тела мирных жителей остаются под завалами домов в Красноармейске ДНР, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Шуба".
Ранее бойцы группировки "Центр" сообщали РИА Новости, что украинские военнослужащие целенаправленно уничтожают инфраструктуру Красноармейска
после отступления из города.
"В городе много разрушений. Под завалами остаются тела мирных жителей. Бабушки и дедушки подходят к нам и просят их достать, но мы пока не можем. Для того нужно привезти специальную технику", - рассказал "Шуба".
По словам разведчика, из-под завалов частных домов мирные жители сами откапывают тела родственников и близких, в то время как из-под завалов многоквартирных домов, разрушенных в ходе боев за город, тела практически никогда не удается достать без специальной техники.
Красноармейск был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".