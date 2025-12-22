Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейске под завалами домов остаются тела мирных жителей - РИА Новости, 22.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 22.12.2025
В Красноармейске под завалами домов остаются тела мирных жителей
В Красноармейске под завалами домов остаются тела мирных жителей - РИА Новости, 22.12.2025
В Красноармейске под завалами домов остаются тела мирных жителей
Тела мирных жителей остаются под завалами домов в Красноармейске ДНР, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Шуба". РИА Новости, 22.12.2025
в мире, красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
В Красноармейске под завалами домов остаются тела мирных жителей

РИА Новости: под завалами домов в Красноармейске остаются тела мирных жителей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 22 дек - РИА Новости, Александр Харченко. Тела мирных жителей остаются под завалами домов в Красноармейске ДНР, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Шуба".
Ранее бойцы группировки "Центр" сообщали РИА Новости, что украинские военнослужащие целенаправленно уничтожают инфраструктуру Красноармейска после отступления из города.
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Жители Красноармейска не боялись российских дронов, заявила горожанка
Вчера, 07:44
"В городе много разрушений. Под завалами остаются тела мирных жителей. Бабушки и дедушки подходят к нам и просят их достать, но мы пока не можем. Для того нужно привезти специальную технику", - рассказал "Шуба".
По словам разведчика, из-под завалов частных домов мирные жители сами откапывают тела родственников и близких, в то время как из-под завалов многоквартирных домов, разрушенных в ходе боев за город, тела практически никогда не удается достать без специальной техники.
Красноармейск был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная Республика
 
 
