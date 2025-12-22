Рейтинг@Mail.ru
СМИ забили тревогу после признания Зеленского о ВСУ
20:36 22.12.2025 (обновлено: 20:39 22.12.2025)
СМИ забили тревогу после признания Зеленского о ВСУ
СМИ забили тревогу после признания Зеленского о ВСУ - РИА Новости, 22.12.2025
СМИ забили тревогу после признания Зеленского о ВСУ
Признание Владимира Зеленского о том, что Украина после завершения конфликта с Россией не сможет содержать 800-тысячную армию показывает откровенный финансовый... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T20:36:00+03:00
2025-12-22T20:39:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
василий небензя
оон
дмитрий песков
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, василий небензя, оон, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
СМИ забили тревогу после признания Зеленского о ВСУ

Sohu: признание Зеленского о содержании ВСУ показывает финансовый крах Киева

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Признание Владимира Зеленского о том, что Украина после завершения конфликта с Россией не сможет содержать 800-тысячную армию показывает откровенный финансовый крах Киева, пишет Sohu.
"Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя", — говорится в публикации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Заявление Вэнса об Украине вызвало изумление на Западе
Вчера, 18:50
Автор статьи указал на постоянное наступление российской армии, на фоне которого тает свобода главы киевского режима в принятии решений. Отмечается, что в ближайшие месяцы Украина может согласиться на жесткие условия мирного соглашения, так как Москва обладает преимуществом на поле боя, а помощь Европы существенно ограничена.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"В панике". На Западе рассказали о плане бегства Зеленского с Украины
Вчера, 17:23
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВасилий НебензяООНДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
