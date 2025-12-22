МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Признание Владимира Зеленского о том, что Украина после завершения конфликта с Россией не сможет содержать 800-тысячную армию показывает откровенный финансовый крах Киева, пишет Sohu.
Автор статьи указал на постоянное наступление российской армии, на фоне которого тает свобода главы киевского режима в принятии решений. Отмечается, что в ближайшие месяцы Украина может согласиться на жесткие условия мирного соглашения, так как Москва обладает преимуществом на поле боя, а помощь Европы существенно ограничена.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>