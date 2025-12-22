Рейтинг@Mail.ru
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине
19:26 22.12.2025
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине - РИА Новости, 22.12.2025
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине, заявив, что она есть в большинстве стран. РИА Новости, 22.12.2025
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
дело миндича
кирилл буданов*
украина
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, дело миндича, кирилл буданов*
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Дело Миндича, Кирилл Буданов*
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине

Буданов попытался оправдать коррупцию тем, что она есть во многих странах

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине, заявив, что она есть в большинстве стран.
В последнее время на Украине было объявлено о масштабных коррупционных делах с многомиллионным ущербом и ряде отставок, в том числе главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кумовство и коррупция при Зеленском грозят ему катастрофой, пишет Times
Вчера, 11:15
"Ситуация стабильна. В большинстве стран сегодня есть проблемы с коррупцией", - заявил Буданов* в интервью изданию Forbes, комментируя коррупционный скандал на Украине.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Азаров назвал сумму, которую могли украсть коррупционеры на Украине
1 декабря, 12:49
 
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийДело МиндичаКирилл Буданов*
 
 
