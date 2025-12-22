https://ria.ru/20251222/kompensatsiya-2063725073.html
В Хабаровском крае пенсионерке выплатили деньги за перелом бедра в автобусе
В Хабаровском крае пенсионерке выплатили деньги за перелом бедра в автобусе
В Хабаровском крае пенсионерке выплатили деньги за перелом бедра в автобусе
Пожилой жительнице Комсомольске-на-Амуре выплатили 570 тысяч рублей за перелом бедра, который она получила в общественном транспорте при резком торможении... РИА Новости, 22.12.2025
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Пожилой жительнице Комсомольске-на-Амуре выплатили 570 тысяч рублей за перелом бедра, который она получила в общественном транспорте при резком торможении водителя автобуса, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Инцидент произошел еще в марте, сообщает надзорное ведомство. Водитель маршрутного автобуса №3, двигаясь по улице Уральской в Комсомольске-на-Амуре
, резко затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. При внезапном торможении 70-летняя пенсионерка, державшаяся за поручни в средней части салона, не удержалась и упала. Помогли ей подняться и выйти на остановку другие пассажиры. В итоге у женщины в больнице констатировали перелом бедра со смещением отломков.
"Поскольку в добровольном порядке моральный вред пассажирке возмещен не был, прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. В ходе рассмотрения гражданского дела между ответчиком и пострадавшей заключено мировое соглашение, по которому женщина получила 230 тысяч рублей. Также привлеченной судом в качестве соответчика страховой компанией пострадавшей произведена выплата в размере 340 тысяч рублей", - информирует прокуратура региона в Telegram-канале.