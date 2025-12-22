В Хабаровском крае пенсионерке выплатили деньги за перелом бедра в автобусе

ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Пожилой жительнице Комсомольске-на-Амуре выплатили 570 тысяч рублей за перелом бедра, который она получила в общественном транспорте при резком торможении водителя автобуса, сообщает прокуратура Хабаровского края.

"Поскольку в добровольном порядке моральный вред пассажирке возмещен не был, прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. В ходе рассмотрения гражданского дела между ответчиком и пострадавшей заключено мировое соглашение, по которому женщина получила 230 тысяч рублей. Также привлеченной судом в качестве соответчика страховой компанией пострадавшей произведена выплата в размере 340 тысяч рублей", - информирует прокуратура региона в Telegram-канале.