Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае пенсионерке выплатили деньги за перелом бедра в автобусе - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/kompensatsiya-2063725073.html
В Хабаровском крае пенсионерке выплатили деньги за перелом бедра в автобусе
В Хабаровском крае пенсионерке выплатили деньги за перелом бедра в автобусе - РИА Новости, 22.12.2025
В Хабаровском крае пенсионерке выплатили деньги за перелом бедра в автобусе
Пожилой жительнице Комсомольске-на-Амуре выплатили 570 тысяч рублей за перелом бедра, который она получила в общественном транспорте при резком торможении... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T03:34:00+03:00
2025-12-22T03:34:00+03:00
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20251124/shkolnitsa-2057073517.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
В Хабаровском крае пенсионерке выплатили деньги за перелом бедра в автобусе

В Хабаровском крае пенсионерке выплатили 570 тысяч рублей за перелом бедра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Пожилой жительнице Комсомольске-на-Амуре выплатили 570 тысяч рублей за перелом бедра, который она получила в общественном транспорте при резком торможении водителя автобуса, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Инцидент произошел еще в марте, сообщает надзорное ведомство. Водитель маршрутного автобуса №3, двигаясь по улице Уральской в Комсомольске-на-Амуре, резко затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. При внезапном торможении 70-летняя пенсионерка, державшаяся за поручни в средней части салона, не удержалась и упала. Помогли ей подняться и выйти на остановку другие пассажиры. В итоге у женщины в больнице констатировали перелом бедра со смещением отломков.
"Поскольку в добровольном порядке моральный вред пассажирке возмещен не был, прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. В ходе рассмотрения гражданского дела между ответчиком и пострадавшей заключено мировое соглашение, по которому женщина получила 230 тысяч рублей. Также привлеченной судом в качестве соответчика страховой компанией пострадавшей произведена выплата в размере 340 тысяч рублей", - информирует прокуратура региона в Telegram-канале.
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Школьнице выплатили сто тысяч рублей за травму на уроке физкультуры
24 ноября, 10:50
 
ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала