https://ria.ru/20251222/kitay-2063919682.html
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple - РИА Новости, 22.12.2025
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple
Китай рассчитывает на углубление интеграции компании Apple с партнерами в стране и продолжает расширять возможности для иностранного бизнеса в ближайшие годы,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:08:00+03:00
2025-12-22T18:08:00+03:00
2025-12-22T18:08:00+03:00
китай
apple
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg
https://ria.ru/20251222/kitay-2063888067.html
https://ria.ru/20251222/nvidia-2063873396.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_4accb5577c85b79192cb08861c69abf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, apple, в мире
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple
В КНР выступили за углубление интеграции компании Apple с китайскими партнерами
ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Китай рассчитывает на углубление интеграции компании Apple с партнерами в стране и продолжает расширять возможности для иностранного бизнеса в ближайшие годы, заявил представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган на встрече с операционным директором американской корпорации Сабихом Ханом.
"Надеемся, что Apple
продолжит углублять интеграцию с китайскими партнерами, всесторонне развивать рынок Китая
и добиваться совместного развития", - заявил Ли Чэнган, чьи слова приводятся на сайте минкоммерции.
По его словам, сотрудничество компании Apple с китайским рынком - это "процесс взаимных достижений и общего роста", а в период 15-й пятилетки (2026-2030 годы) власти продолжат расширять возможности для развития предприятий с иностранным капиталом.
"Компания Apple высоко ценит возможности и потенциал китайской цепочки поставок, а также давно поддерживает взаимовыгодные связи с китайскими партнерами", - приводит китайское министерство слова Сабиха Хана.
Он отметил, что американская компания продолжит вносить вклад в экономику Китая, в том числе в сфере научно-исследовательских работ и социального обеспечения, для достижения взаимовыгодных результатов.