Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple

ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Китай рассчитывает на углубление интеграции компании Apple с партнерами в стране и продолжает расширять возможности для иностранного бизнеса в ближайшие годы, заявил представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган на встрече с операционным директором американской корпорации Сабихом Ханом.

"Надеемся, что Apple продолжит углублять интеграцию с китайскими партнерами, всесторонне развивать рынок Китая и добиваться совместного развития", - заявил Ли Чэнган, чьи слова приводятся на сайте минкоммерции.

По его словам, сотрудничество компании Apple с китайским рынком - это "процесс взаимных достижений и общего роста", а в период 15-й пятилетки (2026-2030 годы) власти продолжат расширять возможности для развития предприятий с иностранным капиталом.

"Компания Apple высоко ценит возможности и потенциал китайской цепочки поставок, а также давно поддерживает взаимовыгодные связи с китайскими партнерами", - приводит китайское министерство слова Сабиха Хана.