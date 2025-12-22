Рейтинг@Mail.ru
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/kitay-2063919682.html
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple - РИА Новости, 22.12.2025
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple
Китай рассчитывает на углубление интеграции компании Apple с партнерами в стране и продолжает расширять возможности для иностранного бизнеса в ближайшие годы,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:08:00+03:00
2025-12-22T18:08:00+03:00
китай
apple
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg
https://ria.ru/20251222/kitay-2063888067.html
https://ria.ru/20251222/nvidia-2063873396.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_4accb5577c85b79192cb08861c69abf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, apple, в мире
Китай, Apple, В мире
Власти КНР выступили за углубление интеграции с компанией Apple

В КНР выступили за углубление интеграции компании Apple с китайскими партнерами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Китай рассчитывает на углубление интеграции компании Apple с партнерами в стране и продолжает расширять возможности для иностранного бизнеса в ближайшие годы, заявил представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган на встрече с операционным директором американской корпорации Сабихом Ханом.
"Надеемся, что Apple продолжит углублять интеграцию с китайскими партнерами, всесторонне развивать рынок Китая и добиваться совместного развития", - заявил Ли Чэнган, чьи слова приводятся на сайте минкоммерции.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ
Вчера, 16:33
По его словам, сотрудничество компании Apple с китайским рынком - это "процесс взаимных достижений и общего роста", а в период 15-й пятилетки (2026-2030 годы) власти продолжат расширять возможности для развития предприятий с иностранным капиталом.
"Компания Apple высоко ценит возможности и потенциал китайской цепочки поставок, а также давно поддерживает взаимовыгодные связи с китайскими партнерами", - приводит китайское министерство слова Сабиха Хана.
Он отметил, что американская компания продолжит вносить вклад в экономику Китая, в том числе в сфере научно-исследовательских работ и социального обеспечения, для достижения взаимовыгодных результатов.
Штаб-квартира компании Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters
Вчера, 15:52
 
КитайAppleВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала