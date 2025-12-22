Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
16:33 22.12.2025
В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ
В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ
В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ

SCMP: в Китае запретят интернет-магазинам принуждать продавцов к вечным скидкам

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Китай запретит онлайн-площадкам принуждать продавцов предоставлять скидки покупателям, чтобы попадать выше в результатах поиска, а также устанавливать различные цены на товары на основе данных пользователей, сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на заявление властей.
Сообщается, что Государственный комитет по делам развития и реформ, Главное государственное управление по контролю и регулированию рынка и Государственная канцелярия интернет-информации КНР ранее совместно опубликовали положения из 29 пунктов, которые вступят в силу 10 апреля 2026 года.
Штаб-квартира компании Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters
Вчера, 15:52
"Для восстановления автономного контроля продавцов над ценообразованием, правила запрещают операторам платформ использовать собственное доминирующее положение, чтобы навязывать соглашения о "наименьшей цене". Платформам запрещено использовать ограничение трафика, понижение места в результатах поиска и алгоритмические штрафы, чтобы принуждать продавцов к хищническому снижению цен или эксклюзивным ценовым соглашениям", - пишет газета со ссылкой на новые положения.
Отмечается, что правила также запрещают платформам устанавливать разные цены или способы оплаты для одних и тех же товаров или услуг на основе данных пользователей без их согласия. Платформы при рекламе товара также будут обязаны указывать фактическую, а не заниженную цену товаров.
"Крупные платформы обычно использовали свой масштаб, чтобы требовать от брендов гарантии самых низких цен на своих платформах, часто нарушая операционную автономию продавцов. Такая практика вынуждала бренды создавать различные варианты продуктов – одинаковые товары с разными номерами моделей на разных платформах, что повышало операционные затраты продавцов",- заявил газете основатель и главный аналитик консалтинговой компании по интернет-торговле Ли Чэндун.
Ранее экономическое издание "Цайсинь Глобал" сообщило, что представители ведущего сервиса доставки еды в Китае Meituan считают, что агрессивная ценовая конкуренция и масштабные субсидии в отрасли создают неустойчивый "пузырь" на рынке.
Сыр на выставке продуктов питания - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Китай впервые поставил сыр в Россию
Вчера, 00:35
 
